Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng hành hung phụ nữ mang thai

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Triệu Quí (sinh năm 2000, trú tại khu phố Ninh Tịnh 6, phường Bình Kiến) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trần Triệu Quí đã có hành vi hành hung một phụ nữ mang thai bán hàng tạp hóa trước cổng Bệnh viện Đa khoa Phú Yên vào đêm 21/9, gây dư luận bức xúc trên mạng xã hội.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân đã đến Công an trình báo.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã triệu tập đối tượng Trần Triệu Quí lên làm việc. Tại đây, Quí thừa nhận hành vi đánh người do bực tức vì cho rằng “bán mì tôm đắt.”

Dù mẹ của nạn nhân đã can ngăn và cho biết con gái bà đang mang thai, Quí vẫn nhận thức được hành vi của mình có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người mẹ và thai nhi nhưng vì không kiềm chế được bản thân, đối tượng tiếp tục hành hung.

Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, hành vi đánh người, chửi bới, hăm dọa phụ nữ mang thai của bị can Trần Triệu Quí là trái đạo đức xã hội, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng, tạo bức xúc trong nhân dân, thể hiện tính côn đồ, ngông cuồng và coi thường pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào đêm 21/9, đối tượng Trần Triệu Quí đến mua mì ăn liền tại tạp hóa trước cổng Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Do cho rằng chủ quán “bán mắc,” Quí đã có hành vi chửi bới, hăm dọa, đá ghế, ném tiền vào mặt và đạp vào đùi người phụ nữ đang mang thai./.

