Đắk Lắk: Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Ea Ktur

Già làng tặng Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, áo thổ cẩm của người Êđê tại Ngày hội. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Ngày 17/11, tại Trung tâm văn hóa xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin), Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tổng kết Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (Đề án 766).

Tại Ngày hội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ, bà con nhân dân để 1.200 hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn có được ngôi nhà mới.

Trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi, Đề án 766 đã về đích sớm 3 tháng, hoàn thành xây dựng 1.200 căn nhà.

Kết quả của đề án không chỉ tạo điều kiện nơi ở khang trang, kiên cố hơn cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn, để bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mà còn là kết tinh chủ trương đúng đắn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, là minh chứng sống động về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tặng quà cho 25 cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu có thành tích trong cộng đồng dân cư của huyện Cư Kuin. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định Bộ Công an sẽ tiếp tục gương mẫu, đi đầu thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước từ nay đến năm 2025,” đóng góp thiết thực vào mục tiêu xóa 153.000 nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng trọng yếu về an ninh trật tự, trong đó có khu vực Tây Nguyên.

Đại tướng Lương Tam Quang mong muốn và tin tưởng, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu mới đã đạt được, động viên nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước.

Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp, ngân hàng và địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục chung tay, ủng hộ, cùng lực lượng Công an nhân dân phấn đấu thực hiện các mục tiêu của Đảng, Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, về an ninh trật tự, sớm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, không ai bị bỏ lại phía sau, để trong thời gian tới, với mỗi người dân Việt Nam mỗi ngày đều là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Bà Rịa-Vũng Tàu trong khi Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bình Định.

Cũng tại Ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh Đề án 766 là chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh Đắk Lắk, thiết thực chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh (22/11/1904-22/11/2024).

Đề án đã góp phần giúp tỉnh thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời tiếp tục củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng Công an nhân dân.

Tại ngày hội, đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử 94 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2024); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn xã. Sau phần Lễ, đông đảo nhân dân hòa mình vào phần hội với các hoạt động sôi nổi như: thi đi cà kheo, đá bóng, đẩy gậy, giã gạo, nhảy bao bố.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ea Ktur Trần Đại Hải cho biết được sự ủng hộ của nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Qua đó, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay như: Mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữ cháy” tại thôn 1; mô hình “thu gom rác thải nhựa” tại thôn 8; mô hình “nuôi dê sinh sản” và “nhà vệ sinh công cộng” ở buôn Ea Ktur; công trình “Vườn cây cựu chiến binh;” mô hình Camera an ninh...

Năm 2024, tỷ lệ gia đình văn hóa toàn xã đạt 84,2%, vượt 1,2% kế hoạch. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ea Ktur tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp và phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo phương châm “Đảng nói, dân tin; Mặt trận các đoàn thể vận động, dân theo; Chính quyền làm, dân ủng hộ.”

Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, triển khai thực hiện Đề án 766. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 19 cá nhân; Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 19 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 18 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, triển khai thực hiện Đề án 766.

20 hộ dân (được hỗ trợ xây nhà) nhận chìa khóa tượng trưng và quà tặng của Tổng Bí thư Tô Lâm, quà tặng của Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà cho cấp ủy, chính quyền xã Ea Ktur, Quỹ khuyến học xã và các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích trong cộng đồng dân cư của huyện Cư Kuin. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà cho 20 hộ gia đình nghèo.

Ngoài ra, Đại tướng Lương Tam Quang cùng đại biểu thực hiện kéo băng khánh thành nhà cho 1 hộ dân tại buôn Ea Tiêu, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin./.

Trao chìa khóa tượng trưng, tặng quà của Tổng Bí thư Tô Lâm và quà của Bộ Công an cho các hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)