Độc đáo đại hội thể thao dành riêng cho robot hình người

Trong Đại hội thể thao robot hình người thế giới 2025 (World Humanoid Robot Games 2025) đang diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, các nội dung thi đấu không chỉ mang tính thể thao mà còn thử thách khả năng ứng dụng vào thực tế, đem lại bầu không khí vừa hào hứng vừa giàu tính công nghệ.



Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ sự kiện, một trong những môn thi sôi động nhất là môn võ đối kháng. Hai robot được lập trình trí tuệ nhân tạo (AI) để tung đòn, né tránh và giữ thăng bằng trên võ đài.

Một số trận kết thúc chóng vánh khi một robot ngã ra sàn, nhưng cũng có những màn đấu kéo dài, khiến khán giả đứng ngồi không yên, nhất là khi robot thể hiện kỹ năng phòng thủ và phản công khá giống con người.

Các chuyên gia nhận định đây là môn thể thao “kiểm tra khả năng tổng hợp” của robot, từ điều khiển vận động, nhận diện hành vi đến xử lý tình huống.

Khác với những màn thi đấu căng thẳng, các môn thi thuộc nội dung thể dục dụng cụ lại mang tính nghệ thuật và giải trí.

Cuộc thi Robot phân loại thuốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các robot được lập trình để biểu diễn điệu nhảy theo nhạc, phối hợp nhóm hoặc solo (đơn lẻ). Khán giả bất ngờ khi chứng kiến robot xoay người, đưa tay, lắc hông khá mềm mại.

Một số còn thể hiện khả năng đồng bộ theo tiếng nhạc. Dù vẫn còn cứng nhắc, nhưng việc robot thực hiện được những động tác nhảy múa cho thấy bước tiến quan trọng trong việc phát triển robot có khả năng biểu cảm và giao tiếp gần gũi hơn với con người.



Trong nội dung bóng đá 5 người, các robot phải di chuyển, chuyền bóng và phối hợp ghi bàn. Trận đấu có nhiều pha xử lý bất ngờ, khi robot thường xuyên “đi lạc bóng” hoặc vô tình va chạm với đối thủ. Tuy vậy, khán giả lại thích thú với những tình huống này.



Ngoài những nội dung thi đấu thể thao, các đội robot còn tham gia các nội dung gắn với ứng dụng thực tiễn như phân loại thuốc men và kiểm tra độ chính xác trong lĩnh vực y tế; vận chuyển vật liệu và làm sạch trong môi trường công nghiệp; cứu hộ trong địa hình phức tạp để đánh giá khả năng ứng biến và đưa ra quyết định nhanh của robot.



Nhìn chung, đây không chỉ là một sân chơi hội tụ giữa công nghệ và thể thao, mà còn có thể tạo ra những thành quả có thể được ứng dụng trực tiếp vào các lĩnh vực như cứu hộ khẩn cấp, phục hồi y tế (phục hồi chức năng) hay robot dịch vụ.



Đại hội thể thao robot hình người thế giới 2025 khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh vào tối 14/8 theo giờ địa phương, đánh dấu kỳ Thế vận hội đầu tiên trên thế giới dành riêng cho robot hình người. Kéo dài đến ngày 17/8, sự kiện quy tụ 280 đội đến từ 16 quốc gia trên khắp các châu lục, với hơn 500 robot hình người tham gia 26 nội dung thi đấu.



Theo Ban Tổ chức, trong tương lai, các sự kiện như đại hội lần này có thể sẽ giống như Thế vận hội Olympic của trí tuệ nhân tạo và người máy, trở thành một sự kiện quốc tế được tổ chức định kỳ.

Cùng với sự tiến bộ không ngừng của AI và công nghệ phần cứng, các cuộc thi trong tương lai có thể xuất hiện những xu hướng robot có thể hoàn thành các động tác thể dục dụng cụ khó hoặc thậm chí tham gia thi chạy marathon; robot không chỉ thực hiện các động tác cơ học đơn thuần mà còn thể hiện được khả năng “hiểu chiến thuật”; có sự kết hợp với công nghệ thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR), tạo nên trải nghiệm xem thi đấu nhập vai và sống động./.

