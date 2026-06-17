G7 ra tuyên bố chung về hàng loạt vấn đề quốc tế

Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã khép lại ngày 17/6 tại thành phố Evian-les-Bains của Pháp sau 3 ngày thảo luận tập trung vào các vấn đề an ninh toàn cầu, xung đột tại Ukraine, tình hình Trung Đông, trí tuệ nhân tạo (AI) và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trong tuyên bố chung được công bố sáng 17/6 (giờ Pháp), các nhà lãnh đạo G7 tái khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine, đồng thời cam kết đẩy nhanh việc cung cấp các hệ thống phòng không, tên lửa đánh chặn và năng lực tác chiến tầm xa cho Kiev.

G7 cũng nhất trí gia tăng các biện pháp hạn chế đối với nền kinh tế Nga thông qua các biện pháp trừng phạt mới, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí.

Các nhà lãnh đạo cho rằng đây là thời điểm thích hợp để tăng cường áp lực lên Moskva sau khi Mỹ đạt được thỏa thuận sơ bộ với Iran nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt giao dịch toàn cầu trước khi chiến sự bùng phát.

Tuyên bố của G7 hoan nghênh thỏa thuận dự kiến được Mỹ và Iran ký kết vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ, coi đây là “cơ hội lịch sử” nhằm giảm căng thẳng trong khu vực. Các nước G7 khẳng định sẵn sàng hỗ trợ triển khai thỏa thuận, dù nội dung chi tiết vẫn chưa được công bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mục tiêu cốt lõi của thỏa thuận là bảo đảm Iran không phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, văn kiện này vẫn vấp phải sự hoài nghi từ một số đồng minh của Mỹ cũng như những ý kiến lo ngại về khả năng duy trì lệnh ngừng bắn lâu dài tại Trung Đông.

Bên cạnh các vấn đề địa chính trị, ngày làm việc cuối cùng của hội nghị dành nhiều thời gian cho tương lai của AI và tác động của công nghệ này đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Tham dự các phiên thảo luận có lãnh đạo nhiều tập đoàn AI hàng đầu thế giới như OpenAI, Google DeepMind và Anthropic.

Các nước G7 cũng cam kết tăng cường phối hợp chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia, nạn buôn người và đưa người di cư trái phép qua biên giới.

Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế tiếp tục biến động. Ngoài 7 thành viên G7 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy, Canada và Nhật Bản, hội nghị còn có sự tham dự của nhiều khách mời như Ukraine, Ấn Độ, Brazil, Hàn Quốc, Kenya, Ai Cập, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE).

Giới quan sát cho rằng kết quả hội nghị cho thấy các nền dân chủ công nghiệp hàng đầu vẫn duy trì sự đồng thuận trong các vấn đề an ninh chiến lược, song nhiều thách thức vẫn còn ở phía trước, từ triển vọng hòa bình tại Ukraine và Trung Đông đến việc xây dựng các nguyên tắc quản trị đối với công nghệ AI đang phát triển nhanh chóng./.

Xung đột Nga-Ukraine và thỏa thuận Mỹ-Iran chi phối chương trình nghị sự G7 Hội nghị G7 bàn về xung đột Nga-Ukraine, căng thẳng Trung Đông, và thỏa thuận Mỹ-Iran nhằm thúc đẩy an ninh toàn cầu và ổn định khu vực.