Giới chính trị gia nhấn mạnh vai trò của châu Âu trong nỗ lực hòa bình ở Ukraine

Sau khi giới chức Mỹ và Nga tiến hành cuộc đàm phán kín trực tiếp đầu tiên về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, ngày 18/2, các chính trị gia của Phần Lan và Thụy Điển đều nhấn mạnh tới vai trò của châu Âu đối với tiến trình này.

Tại cuộc họp báo ở Helsinki ngày 18/2, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cho Ukraine cũng sẽ không được làm thay đổi cấu trúc an ninh của châu Âu và châu lục này có lợi ích then chốt trong các cuộc đàm phán cũng như trong thỏa thuận đạt được, bởi kết quả đàm phán không chỉ tác động đến toàn bộ châu Âu mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến an ninh của Phần Lan.

Thủ tướng Orpo cũng tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ quốc gia Đông Âu trong cuộc xung đột hiện nay.

Cùng ngày, tại Stockholm, Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Stenergard bày tỏ quan ngại tương tự khi cho rằng không thể tiến hành đàm phán về xung đột Ukraine mà không có sự tham gia của chính nước này.

Bà Maria Stenergard cũng khẳng định vị trí của châu Âu trong các cuộc đàm phán, đồng thời cảnh báo rằng các cuộc gặp Nga-Mỹ mà không có sự tham gia của Ukraine sẽ đưa đến kết quả có thể tác động lâu dài đến an ninh của châu Âu.

Theo các nguồn tin, sau khi Nga và Mỹ tiến hành cuộc hội đàm tại Saudi Arabia ngày 18/2 và trước đó một ngày là cuộc họp khẩn của một số nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris (Pháp) để bàn về đối sách can dự vào các cuộc đàm phán liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, một số nước đang lên kế hoạch cho cuộc họp tiếp theo mở rộng hơn, với sự tham gia của nhiều quốc gia trong và ngoài châu Âu.

Cuộc họp này được lên kế hoạch vào ngày 19/2 nhưng hiện chưa rõ có những nước nào tham gia.

Trong các tuyên bố liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước phương Tây tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả việc cử cố vấn và huấn luyện viên quân sự để bảo vệ chủ quyền của quốc gia này.

Tuy nhiên, Điện Kremlin cảnh báo sự hiện diện của các lực lượng quân sự NATO, dù chỉ mang tính chất huấn luyện, cũng sẽ bị xem như tham gia trực tiếp vào xung đột và làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự.

Trên thực tế, kế hoạch đưa quân tới Ukraine đang gây tranh cãi trong chính giới lãnh đạo châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để ngỏ khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tới Ukraine nhưng bên cạnh đó, ông cũng cho rằng chỉ nên thực hiện ở mức độ hạn chế, không liên quan tới các khu vực xung đột và vẫn cần có vai trò của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine. Anh cũng đồng tình quan điểm này, trong khi Đức và Italy phản đối mạnh mẽ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/2 tuyên bố ông "hoàn toàn ủng hộ" việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine nếu Mỹ có thể đạt được thỏa thuận với Nga về chấm dứt xung đột tại đây.

Phát biểu với báo giới tại Mar-a-Lago, ông Trump nhấn mạnh: "Nếu họ muốn làm điều đó thì rất tốt, tôi hoàn toàn ủng hộ." Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Mỹ sẽ không tham gia hoạt động này vì Mỹ "ở rất xa."

Chính quyền của ông Trump có lập trường giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine rất khác so với chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden.

Trong khi chính quyền Joe Biden duy trì lập trường cứng rắn với Nga và ủng hộ mạnh mẽ Kiev thì chính quyền Tổng thống Trump chọn cách can dự với Nga nhiều hơn./.

