Hamas sẽ ký thỏa thuận nếu có cam kết chấm dứt vĩnh viễn xung đột ở Gaza

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hamas và Israel do Ai Cập và Qatar làm trung gian đang diễn ra tại thành phố Sharm El-Sheikh (Ai Cập), trong bối cảnh Phong trào Hamas tuyên bố sẵn sàng ký kết thỏa thuận ngừng bắn và trao trả toàn bộ con tin Israel nếu nhận được cam kết chấm dứt vĩnh viễn xung đột ở Dải Gaza.

Phát biểu với kênh tin tức Al Qahera News ngày 7/10, bên lề ngày đàm phán gián tiếp thứ hai giữa Hamas và Israel, do Ai Cập và Qatar làm trung gian, Trưởng đoàn đàm phán của Hamas Khalil Al-Hayya khẳng định: “Chúng tôi đến Sharm El-Sheikh với mục tiêu cụ thể là chấm dứt xung đột, rút quân đội Israel khỏi Gaza và trả tự do cho tất cả con tin Israel để đổi lấy các tù nhân Palestine. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nỗ lực của các quốc gia Arập, Hồi giáo, cộng đồng quốc tế và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến này mãi mãi."

Ông Al-Hayya nhấn mạnh Hamas cần những cam kết thực sự từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ và các quốc gia bảo trợ, để đảm bảo Israel rút quân hoàn toàn và không nối lại xung đột sau khi các con tin được thả.

Theo ông, Hamas sẵn sàng tiến hành “các cuộc đàm phán nghiêm túc và có trách nhiệm” nhằm đạt được hòa bình, đồng thời mang theo “những lo lắng, đau thương và khát vọng về ổn định, tự do, quyền tự quyết và thành lập một nhà nước độc lập của người dân Palestine."

Theo kênh Al Jazeera, Hamas đã yêu cầu Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi Dải Gaza ngay sau khi bàn giao con tin cuối cùng, đồng thời tìm kiếm các đảm bảo quốc tế rằng Tel Aviv sẽ tuân thủ ngừng bắn lâu dài.

Trước đó, ngày 3/10, Hamas đã gửi phản hồi về “Kế hoạch 20 điểm” do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất tới các nhà trung gian Arập. Nhóm này tuyên bố sẵn sàng trao trả tất cả con tin Israel - dù còn sống hay đã thiệt mạng, đồng thời chuyển giao quyền quản trị Gaza cho một chính quyền kỹ trị độc lập.

Theo kế hoạch, giao tranh sẽ ngừng ngay lập tức, ít nhất 20 con tin Israel được thả trong vòng 72 giờ để đổi lấy hàng trăm tù nhân Palestine. Sau khi việc trao trả con tin hoàn tất, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ bắt đầu rút quân dần khỏi Gaza.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 7/10, Tổng thống Trump khẳng định có “cơ hội thực sự” cho một thỏa thuận hòa bình, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ “làm mọi điều có thể để đảm bảo tất cả các bên tuân thủ thỏa thuận nếu được ký kết.” Ông cho biết Mỹ có “rất nhiều sức mạnh” để đảm bảo việc thực thi kế hoạch và bày tỏ lạc quan rằng tiến trình này “sẽ mang lại hòa bình cho Trung Đông."

Bộ Ngoại giao Qatar xác nhận Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng nước này Mohammed Abdulrahman Al Thani sẽ tới Sharm El-Sheikh ngày 8/10 để tham gia các cuộc đàm phán. Điều này cho thấy quyết tâm của các bên trung gian trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình. Ngoài ra, hãng Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin một phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ do người đứng đầu cơ quan tình báo Ibrahim Kalin dẫn đầu cũng sẽ tham dự cuộc gặp.

Theo các nguồn tin của kênh truyền hình 12 (Israel), Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, sẽ tiếp tục ở lại Ai Cập cho tới khi các bên đạt được thỏa thuận.

Trong bối cảnh đó, cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm thảo luận về đề xuất ngừng bắn ở Gaza.

Cũng trong ngày 7/10, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm, trao đổi các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán ngừng bắn.

Theo Phủ Tổng thống Ai Cập, hai nhà lãnh đạo bày tỏ ủng hộ kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức, tăng cường đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza, trao đổi con tin và nhanh chóng khởi động quá trình tái thiết vùng lãnh thổ này mà không phải di dời người Palestine khỏi quê hương của họ.

Tổng thống El-Sisi đánh giá cao việc Pháp công nhận Nhà nước Palestine tại Hội nghị Giải pháp hai nhà nước ở New York ngày 22/9. Hai bên nhất trí duy trì tham vấn chặt chẽ nhằm chấm dứt xung đột và ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo tại Gaza.

Tuy nhiên, tờ The New York Times nhận định triển vọng hòa bình tại Gaza vẫn mong manh.

Theo tờ báo, các cuộc đàm phán hiện tập trung vào hai nội dung chính trong kế hoạch của Tổng thống Trump: trao đổi tù nhân và rút quân Israel khỏi một số khu vực ở Gaza.

Tuy nhiên, Hamas vẫn từ chối yêu cầu giải trừ vũ khí hoàn toàn, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chịu sức ép lớn từ phe cực hữu trong chính phủ, gồm Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir, những người công khai chỉ trích kế hoạch của ông Trump.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng vẫn còn “nhiều việc phải làm trước khi có thể kết thúc chiến tranh," song Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên “nắm bắt cơ hội quý giá này để chấm dứt xung đột kéo dài ở Gaza”./.

Quân đội Israel vẫn tấn công các nhóm tay súng Hamas ở Gaza Quân đội Israel xác nhận các chiến đấu cơ của không quân nước này đã thực hiện vụ tấn công một nhóm tay súng mang theo súng cối và thiết bị nổ.