Indonesia: Xe chở du khách gặp nạn tại Bali, ít nhất 5 người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc minibus chở 13 du khách Trung Quốc đang di chuyển đến Buleleng ở phía Bắc đảo Bali từ thành phố Denpasar ở phía Nam đảo này.

Nguyễn Hà
Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Sina)
Ít nhất 5 du khách Trung Quốc thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ tai nạn liên quan đến xe khách loại nhỏ (minibus) xảy ra sáng 14/11 trên đảo du lịch Bali của Indonesia.

Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra khi chiếc minibus chở 13 du khách Trung Quốc đang di chuyển đến Buleleng ở phía Bắc đảo Bali từ thành phố Denpasar ở phía Nam đảo này.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do tài xế bị bất ngờ mất lái khi di chuyển trên đoạn đường quanh co và xuống dốc.

Trong nỗ lực đánh lái để tránh va chạm với phương tiện khác, chiếc minibus đã bị hất văng khỏi đường.

Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện gần nhất để cứu chữa song 5 người trong số đó không qua khỏi, trong khi 8 hành khách còn lại bị thương nhẹ.

Tài xế người Indonesia sống sót, bị thương nhẹ và đã bị cảnh sát tạm giữ để phục vụ điều tra./.

