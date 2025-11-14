Indonesia: Xe chở du khách gặp nạn tại Bali, ít nhất 5 người thiệt mạng

Ít nhất 5 du khách Trung Quốc thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ tai nạn liên quan đến xe khách loại nhỏ (minibus) xảy ra sáng 14/11 trên đảo du lịch Bali của Indonesia.

Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra khi chiếc minibus chở 13 du khách Trung Quốc đang di chuyển đến Buleleng ở phía Bắc đảo Bali từ thành phố Denpasar ở phía Nam đảo này.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do tài xế bị bất ngờ mất lái khi di chuyển trên đoạn đường quanh co và xuống dốc.

Trong nỗ lực đánh lái để tránh va chạm với phương tiện khác, chiếc minibus đã bị hất văng khỏi đường.

Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện gần nhất để cứu chữa song 5 người trong số đó không qua khỏi, trong khi 8 hành khách còn lại bị thương nhẹ.

Tài xế người Indonesia sống sót, bị thương nhẹ và đã bị cảnh sát tạm giữ để phục vụ điều tra./.

Hàn Quốc: Tai nạn trong giải chạy marathon, một vận động viên chết não Chiếc xe tải 1 tấn đã lấn làn và đâm từ phía sau vào một vận động viên 25 tuổi, là tuyển thủ marathon thuộc đội thể thao thành phố Cheongju.