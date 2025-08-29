Thế giới

Trung Đông

Iran sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân nếu E3 thể hiện thiện chí

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nhấn mạnh Tehran sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán “công bằng” về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo, nếu phương Tây thể hiện thiện chí.

Trung Kiên-Ngọc Ánh
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi phát biểu tại thủ đô Tehran, Iran. (Nguồn: IRNA/TTXVN)
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 28/8 nhấn mạnh Tehran sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán “công bằng” về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo, nếu phương Tây thể hiện thiện chí.

Tuyên bố này được đưa ra không lâu sau khi Nhóm E3 - gồm 3 cường quốc châu Âu là Anh, Đức và Pháp - kích hoạt quy trình tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Trong bức thư gửi Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas, ông Araqchi tái khẳng định “sự sẵn sàng của Iran nhằm nối lại những cuộc đàm phán ngoại giao thẳng thắn và công bằng, với điều kiện là các bên khác thể hiện tinh thần nghiêm túc và thiện chí, cũng như tránh những hành động gây hại cho cơ hội thành công."

Cũng trong ngày 28/8, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric dẫn lời Tổng Thư ký Antonio Guterres kêu gọi tất cả các bên tham gia Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) ưu tiên các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết những quan ngại liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Phát biểu họp báo, ông Dujarric nêu rõ: “Tổng Thư ký kêu gọi các bên tham gia JCPOA và Hội đồng Bảo an tiếp tục đàm phán để tìm ra giải pháp ngoại giao, bảo đảm tính chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran và mang lại lợi ích kinh tế cho nhân dân Iran."

Cũng theo ông Dujarric, Tổng Thư ký Guterres đã nắm được thông tin về bức thư do Nhóm E3 gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó yêu cầu khôi phục các biện pháp trừng phạt Iran.

Bên cạnh đó, Liên hợp quốc cũng hối thúc Iran và Nhóm E3 duy trì động lực để đạt được thỏa thuận hạt nhân trong 30 ngày trước khi tái áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Người phát ngôn Liên hợp quốc nhận định trong khoảng thời gian đó, “cơ hội sẽ mở ra để tránh khỏi mọi nguy cơ leo thang thêm và tìm kiếm bước tiến triển phục vụ hòa bình”./.

(TTXVN/Vietnam+)
#chương trình hạt nhân #Hội đồng Bảo an Iran
