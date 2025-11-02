Israel: Lễ kỷ niệm 30 năm Thủ tướng Yitzhak Rabin bị ám sát, kêu gọi phản đối bạo lực

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, tối 1/11, khoảng 80.000 người đã tập trung tại Quảng trường Rabin ở Tel Aviv để tưởng niệm 30 năm ngày Thủ tướng Yitzhak Rabin bị ám sát. Sự kiện không chỉ là lễ tưởng nhớ, mà còn là lời cảnh báo về sự chia rẽ và thù hận vẫn đang hiện hữu trong xã hội Israel ngày nay.



Buổi lễ mở đầu bằng đoạn phim tư liệu ghi lại khoảnh khắc Thủ tướng Rabin kêu gọi cơ hội cho hòa bình và khép lại bằng bài hát “A Song for Peace” (Bài ca Hòa bình) - ca khúc mà ông từng hát ngay trước khi bị một phần tử cực đoan cánh hữu nổ súng sát hại năm 1995.



Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid (đảng Yesh Atid) nhấn mạnh nhiệm vụ “giữ cho lý tưởng của ông ấy (Yitzhak Rabin) tiếp tục sống mãi,” đồng thời chỉ trích các thế lực cực hữu đang bóp méo bản chất của Do Thái giáo để biến thành công cụ của bạo lực và hận thù. Lãnh đạo đảng Dân chủ - ông Yair Golan kêu gọi người Israel không cúi đầu trước bạo lực và thù hận.



Buổi lễ tưởng niệm kết thúc trong tiếng hát “Bài ca Hòa bình”, hàng chục nghìn người cùng thắp nến và giương cao khẩu hiệu: “Nói có với Hòa bình, Nói không với Bạo lực.”



Yitzhak Rabin - người từng hai lần giữ chức Thủ tướng (1974-1977 và 1992-1995) - được xem là biểu tượng của phong trào hòa bình Israel. Ông là nhân vật chủ chốt trong Hiệp định Oslo 1993 với Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), mở ra tiến trình hòa bình Israel-Palestine, dù sau đó thất bại.

Ông bị Yigal Amir, một phần tử Do Thái cực đoan, ám sát vì phản đối việc trao trả lãnh thổ Bờ Tây cho người Palestine. Amir hiện đang thụ án chung thân./.



