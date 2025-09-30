Khối ngoại tiếp tục bán ròng hàng nghìn tỷ đồng trong phiên cuối tháng 9

Phiên cuối cùng tháng 9, thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ, nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm hồi phục nhưng áp lực bán từ khối ngoại vẫn duy trì, tâm lý nhà đầu tư thận trọng.

Chốt phiên giao dịch ngày 30/9, VN-Index giảm 4,78 điểm xuống 1.661,7 điểm, với khối lượng giao dịch đạt hơn 1,14 tỷ cổ phiếu, tương ứng gần 32.228 tỷ đồng. Toàn sàn có 82 mã tăng giá, trong khi 241 mã giảm giá và 50 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 1,99 điểm xuống 273,16 điểm, với hơn 118,6 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng hơn 2.732,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 70 mã tăng giá, 109 mã giảm giá và 51 mã đứng giá. UPCOM-Index ngược chiều, tăng 0,17 điểm lên 109,46 điểm, với hơn 43,1 triệu cổ phiếu giao dịch, tương ứng hơn 666 tỷ đồng. Toàn sàn có 139 mã tăng giá, 121 mã giảm giá và 113 mã đứng giá.

Ngoài sự nâng đỡ từ các cổ phiếu họ Vingroup, gồm VRE tăng trần, VIC tăng 1,22% và VHM tăng 1,08%, sắc xanh xuất hiện nhiều hơn tại nhóm cổ phiếu ngân hàng so với cuối phiên sáng, giúp VN-Index thu hẹp đà giảm. Trong phiên chiều, nhiều cổ phiếu chứng khoán tích cực trở lại, với các mã trụ cột như SSI, SHS, HCM, VND đều tăng giá. Các mã vốn hóa nhỏ hơn như VUA tăng kịch trần, ORS, TCI, TVS… cũng ở chiều tăng giá.

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm đồng loạt tăng trở lại, chốt phiên trong sắc xanh gồm PTI, ABI, BIC, BHI, AIC, PRE, BMI. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu bất động sản ngoài các mã họ Vingroup tăng, hầu hết các mã còn lại giảm giá. Các nhóm cổ phiếu viễn thông, công nghệ thông tin, dầu khí, hóa chất vẫn chìm trong sắc đỏ.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 1.268 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 1.280 tỷ đồng, tập trung tại KDH khoảng 382 tỷ đồng, HPG bị bán ròng 172 tỷ đồng. Ngoài ra, FPT, SSI và VHM cũng bị bán ròng trong khoảng 103-121 tỷ đồng mỗi mã. Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 18 tỷ đồng, còn trên UPCOM bán ròng 6 tỷ đồng.

Phiên 30/9 ghi nhận tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, khi dòng tiền tập trung vào một số mã trụ cột và nhóm vốn hóa nhỏ trong khi áp lực bán từ khối ngoại vẫn duy trì, khiến thị trường có biên độ giao dịch hẹp và sắc đỏ chiếm ưu thế./.

