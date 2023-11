Khởi tố, bắt tạm giam tài xế say xỉn gây tai nạn liên hoàn ở Thủ Đức

Tài xế Phạm Cao Trí gây tai nạn liên hoàn khiến 1 nữ sinh tử vong. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Cao Trí (39 tuổi, ngụ Quận 8, nơi ở hiện nay tại Thủ Đức) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật hình sự 2015.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra xác định lúc 16 giờ 35 phút ngày 12/11, Trí đã sử dụng rượu bia (trong máu có nồng độ cồn là 188,8mg/100ml máu, vượt mức kịch trần) điều khiển ôtô mang biển kiểm soát 51K-020.07, trên xe chở bốn người bạn chạy trên đường Nguyễn Văn Tăng, theo hướng từ ngã ba Gò Công về ngã ba Mỹ Thành.

TP.HCM: Tài xế gây tai nạn liên hoàn có nồng độ cồn trong máu Vào chiều 12/11, chiếc xe của tài xế này đã va chạm với 2 ôtô và 3 xe máy trên đoạn đường thuộc địa bàn phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức. Một nạn nhân đã tử vong trên đường cấp cứu.

Khi đến đoạn gần giao với Đường 15, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, Trí điều khiển xe lấn trái sang phần đường ngược chiều, xảy ra va chạm với hai xe ôtô.

Do hoảng loạn, Trí đạp chân ga tiếp tục đâm vào ba xe máy đang lưu thông và dừng trên lề đường.

Chiếc xe ôtô 51K-020.07 chỉ dừng lại khi đâm sập tường nhà dân. Hậu quả vụ tai nạn khiến chị T.T.Y.N (18 tuổi, đi xe máy) tử vong; hai người khác bị thương, phải nhập viện.

Quá trình điều tra, Trí đã khai nhận toàn bộ diễn biến liên quan đến vụ tai nạn cũng như hành vi phạm tội.

Vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định./.