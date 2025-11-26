Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe gây tai nạn làm 4 người tử vong tại Lạng Sơn

Chiều 26/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lái xe ôtô con là Lại Quang Nhân (sinh năm 1993, trú tại xã Thường Tín, thành phố Hà Nội) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo hồ sơ của Cơ quan Công an, khoảng 12 giờ 48 phút, ngày 26/11, tại Km 42+600 Quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe ôtô con mang biển kiểm soát 19A-483.13, do Lại Quang Nhân điều khiển, chạy theo hướng Lạng Sơn-Hà Nội đã va chạm rất mạnh với xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 98E-000.77, kéo theo sơmi rơmoóc mang biển kiểm soát 98R-013.92, do anh Phạm Văn Dũng (sinh năm 1981, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển chạy hướng Hà Nội-Lạng Sơn.

Vụ tai nạn đã làm 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương (tất cả đều ngồi trên ôtô con). Trong đó, Lại Quang Nhân và P.V.H, sinh năm 2004, trú tại xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (bị thương).

Bốn nạn nhân tử vong, bao gồm: P.V.K, sinh năm 1969, trú tại xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (bố đẻ của H.); T.T.L, sinh năm 1973, trú tại xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (mẹ đẻ của H.); N.Đ.V, sinh năm 1985, trú tại khu tập thể Bệnh viện Tâm thần Trung ương Thường Tín, Hà Nội; N.T.H.S, sinh năm 1984, trú tại khu tập thể Bệnh viện Tâm thần Trung ương Thường Tín, Hà Nội.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cùng với lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Nhân Lý phối hợp với lực lượng chức năng địa phương cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Lạng Sơn: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 6 người thương vong Vụ tai nạn ngày 26/11 ở Lạng Sơn khiến 4 người tử vong thương tâm, 2 người bị thương nặng, gây ùn tắc cục bộ trên Quốc lộ 1A.