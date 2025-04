Kinh tế Canada đối mặt với suy thoái sâu, Mexico chưa đạt thỏa thuận với Mỹ

Các quốc gia ở khu vực Bắc Mỹ tiếp tục hứng chịu tác động từ chính sách thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong đó, Canada đứng trước nguy cơ kinh tế suy thoái sâu bất chấp thuế nhập khẩu được điều chỉnh giảm, còn Mexico vẫn chưa đạt được thỏa thuận miễn thuế đối với các ngành công nghiệp chủ chốt như thép, nhôm và ôtô.



Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn báo cáo ngày 21/4 của công ty dự báo kinh tế toàn cầu Oxford Economics cho rằng, mặc dù các mối đe dọa về thuế quan đã giảm bớt, nhưng sự bất ổn về kinh tế sẽ làm giảm tiêu dùng và đầu tư, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và thậm chí gây ra tình trạng giảm phát trong thời gian ngắn.

Điều này khiến Canada có thể rơi vào suy thoái sâu hơn dự đoán ban đầu. Oxford Economics dự báo trong 6 tháng cuối năm 2025, Canada có thể mất tới 200.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp sẽ đạt đỉnh ở mức 7,7%.



Theo Giám đốc phụ trách mảng kinh tế Canada của Oxford Economics, ông Tony Stillo, mặc dù Mỹ áp mức thuế quan thấp hơn đối với một số mặt hàng của Canada nhưng dự đoán kinh tế Canada sẽ không tránh khỏi suy thoái sâu hơn do nhu cầu toàn cầu yếu hơn vì mức thuế cao hơn của Mỹ đối với phần còn lại của thế giới.



Oxford Economics lưu ý rằng mức thuế quan thấp hơn so với dự kiến ban đầu do hầu hết các mặt hàng tuân thủ Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), phiên bản mới của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), vẫn được miễn thuế.

Trong đó, các mặt hàng như thép, nhôm cũng như phụ tùng ôtô không có xuất xứ Mỹ sẽ có thể được miễn trừ đáng đáng kể. Tuy nhiên, mức thuế quan rộng 25% vẫn áp dụng cho tất cả các mặt hàng khác không thuộc USMCA.



Ngoài ra, việc Canadaphản ứng bằng cách áp thuế trả đũa với mức 25% đối với khoảng 95 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Mỹ sẽ tác động đến giá tiêu dùng ở trong nước.



Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm 21/4 thừa nhận đã không đạt được thỏa thuận giảm thuế nhập khẩu của Mỹ đối với thép, nhôm và ngành công nghiệp ô tô nước này trong cuộc điện đàm tuần trước với người đồng cấp Donald Trump.



Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu họp báo cùng ngày, Tổng thống Sheinbaum cho biết các nhà chức trách Mexico vẫn đang đối thoại về chủ đề thuế đối với mặt hàng thép, nhôm và ôtô.

Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào, nhưng đã có sự trao đổi cả ở cấp bộ trưởng, giữa Bộ Thương mại Mỹ và Bộ Kinh tế Mexico, cũng như cấp Tổng thống.

Người đứng đầu Chính phủ Mexico bày tỏ mong muốn chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Trump sẽ miễn thuế đối với ô tô, nhôm và thép nhập khẩu từ Mexico giống như các mặt hàng tuân theo USMCA.



Nữ Tổng thống nhấn mạnh Mexico đang thâm hụt thương mại thép và nhôm với Mỹ do nước này nhập khẩu mặt hàng đó nhiều hơn xuất khẩu, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của USMCA./.

Gần 1.000 nhà kinh tế thế giới ký tuyên bố phản đối chính sách thuế quan của Mỹ Trong bức thư "tuyên bố chống thuế quan," các tác giả hối thúc chấm dứt "các chính sách rời rạc và phá hoại" thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.