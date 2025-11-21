Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam khu vực phía Nam tham dự SEA Games 33

Sáng 21/11, trên trục đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam khu vực phía Nam tham dự SEA Game 33 tại Thái Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam đánh giá cao sự chủ động và chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị của lực lượng tập huấn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông khẳng định thành phố tiếp tục là địa phương đóng góp nhiều vận động viên nòng cốt ở các môn mũi nhọn, đặc biệt là nhóm môn thể thao Olympic.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam bày tỏ tin tưởng khu vực phía Nam sẽ tiếp tục giữ vai trò điểm tựa thành tích, đóng góp quan trọng vào mục tiêu duy trì vị trí tốp đầu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Khu vực phía Nam là trung tâm kinh tế, văn hóa, thể thao sôi động của cả nước, luôn là điểm tựa quan trọng trong thành tích của thể thao Việt Nam ở các kỳ SEA Games.

Hướng tới SEA Games 33, nhiều gương mặt tiêu biểu của thể thao khu vực phía Nam tiếp tục được kỳ vọng tỏa sáng như các vận động viên taekwondo Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; tuyển thủ điền kinh Nguyễn Hoài Văn; kình ngư Nguyễn Quang Thuấn; vận động viên canoeing Trương Thị Phương; cùng các đội tuyển bóng đá nữ, bóng rổ nữ, futsal nam và bóng ném với lực lượng nòng cốt đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ…

Với 55 môn thi đấu được tổ chức tại Bangkok, Chonburi và Songkhla, SEA Games 33 dự kiến có sự tham gia của hơn 12.500 vận động viên trong khu vực ASEAN.

Khu vực phía Nam Việt Nam đóng góp 59 huấn luyện viên và 258 vận động viên, tham gia thi đấu ở 37/45 môn mà Đoàn Thể thao Việt Nam đăng ký, tiếp tục giữ vai trò lực lượng chủ lực trong cuộc đua giành huy chương.

Tại SEA Games 32, các vận động viên khu vực phía Nam đã tham gia 40 trong tổng số 45 môn, góp gần 60 huy chương vàng trong tổng số 132 huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam. Trong thành tích trên, riêng Thành phố Hồ Chí Minh có 59 huấn luyện viên và 258 vận động viên, giành 31 huy chương vàng.

Sau Lễ xuất quân, các huấn luyện viên và vận động viên sẽ trở về đơn vị tập huấn để hoàn thiện giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước giờ lên đường sang Thái Lan. Không khí phấn khởi, quyết tâm tại buổi lễ được kỳ vọng sẽ trở thành động lực giúp các vận động viên thi đấu tự tin, bản lĩnh, cống hiến và đạt thành tích cao.

Lễ xuất quân khép lại trong không khí phấn khởi và đầy kỳ vọng, thể hiện niềm tin của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ngành Thể thao và người hâm mộ đối với sự nỗ lực của các huấn luyện viên, vận động viên.

Đoàn Thể thao Việt Nam khu vực phía Nam sẽ mang theo ý chí, tinh thần đoàn kết và khát vọng chiến thắng, quyết tâm giành vinh quang về cho Tổ quốc tại SEA Games 33.

Trước đó, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thể dục thể thao, đại diện các sở, ban, ngành, các liên đoàn thể thao, đơn vị đồng hành cùng đông đảo huấn luyện viên, vận động viên của khu vực phía Nam đã thực hiện nghi thức dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

