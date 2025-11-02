Nga khẳng định Trung Quốc là đối tác chiến lược quan trọng nhất

Ngày 2/11, phát biểu tại kỳ họp lần thứ 29 của Ủy ban Nga-Trung về chuẩn bị các cuộc gặp thường kỳ giữa người đứng đầu chính phủ hai nước tại Trung Quốc, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko đã nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga là tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác chiến lược với Trung Quốc.

Theo ông Chernyshenko, việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện, bình đẳng và tin cậy cũng như tương tác chiến lược với Trung Quốc là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga.

Để khẳng định mối quan hệ đối tác tin cậy song phương, nguyên thủ hai nước đã có hai cuộc gặp trực tiếp trong năm 2025, trong đó đặt ra các mục tiêu mở rộng hợp tác thương mại và kinh tế.

Phó Thủ tướng Nga đánh giá cao cuộc đối thoại giữa nguyên thủ hai nước, nhận định rằng đối thoại này diễn ra có hệ thống và thường xuyên, mang đặc trưng mức độ tin cậy cao và hiểu biết lẫn nhau. Ông cũng khẳng định Trung Quốc là đối tác quan trọng nhất của Nga trên trường quốc tế./.

