Nga phản đối triển khai "lực lượng gìn giữ hòa bình" NATO tại Ukraine

Ngày 16/3, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai "lực lượng gìn giữ hòa bình" đến Ukraine sẽ dẫn tới cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và liên minh này.

Theo RT, ông Medvedev đã chỉ trích đề xuất của Anh và Pháp về việc NATO điều quân đội tới Ukraine.

Ông cho rằng: “Điều đó đồng nghĩa với một cuộc xung đột toàn diện với Nga. Hãy tham vấn ý kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc này.”

Liên quan đến vấn đề trên, trả lời nhật báo Izvestia (Nga), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng các cuộc thảo luận về nỗ lực gìn giữ hòa bình tại Ukraine vẫn còn quá sớm và chỉ nên diễn ra sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình chính thức.

Thứ trưởng Grushko tái khẳng định lập trường của Chính phủ Nga rằng việc triển khai các lực lượng NATO tại Ukraine - dù dưới danh nghĩa của Liên minh châu Âu (EU), NATO hay các lực lượng quốc gia riêng lẻ - sẽ đẩy họ trực tiếp tham gia xung đột với hậu quả khôn lường.

Theo đó, Nga đề xuất giải pháp khả thi là cử phái đoàn quan sát viên không vũ trang hoặc một nhóm giám sát dân sự để giám sát thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Ông Grushko nhấn mạnh điều này “có thể đảm bảo tuân thủ các điều khoản cụ thể và đóng vai trò là một phần trong cơ chế bảo đảm rộng hơn.”

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Grushko tuyên bố trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm giải quyết xung đột với Ukraine, Moskva đều sẽ yêu cầu NATO cam kết không kết nạp Ukraine làm thành viên và Kiev phải duy trì vị thế trung lập.

Ông Grushko nhấn mạnh chỉ những điều kiện này mới có thể giúp đạt được hòa bình lâu dài tại Ukraine, cũng như củng cố an ninh nói chung tại khu vực.

Trước đó, báo The Times dẫn một nguồn tin quân sự Anh cho biết các nước châu Âu có kế hoạch triển khai hơn 10.000 binh sĩ trong lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine.

Nguồn tin cho biết: "Đây sẽ là một lực lượng đáng kể với sự tham gia của nhiều quốc gia cung cấp quân nhân và một nhóm lớn hơn đóng góp theo các hình thức khác."

Theo The Times, mặc dù phần lớn lực lượng sẽ do Anh và Pháp cung cấp, nhưng Thủ tướng Anh Keir Starmer đã thu hút nhiều nước tham gia hơn so với 3 nước ban đầu đề xuất gửi quân tới Ukraine.

Hơn 35 quốc gia đã đồng ý cung cấp vũ khí, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật và tình báo cho sứ mệnh châu Âu tiềm năng này./.

