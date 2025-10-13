Nghệ An dự kiến có 26 dự án khó giải ngân hết trong năm 2025

Theo báo cáo của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có 26 dự án với khoảng 505 tỷ đồng dự kiến không thể giải ngân hết trong năm 2025.

Bên cạnh đó, việc giải ngân vốn của các dự án khác mới đạt hơn 45% tổng kế hoạch và gần 51% kế hoạch đã giao đầu năm, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024. Qua đó, đòi hỏi những tháng cuối năm 2025, Nghệ An cần phải quyết liệt hơn nữa để giải ngân đạt ít nhất 95% nguồn vốn đầu tư công.

Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Nghệ An có 91 dự án với tổng kinh phí đầu tư là 2.548,106 tỷ đồng, chiếm 45,18% tổng kế hoạch không bị ảnh hưởng của việc chuyển chủ đầu tư khi thực hiện. Tuy nhiên, hiện mới chỉ giải ngân được 955,593 tỷ đồng, còn 1.592,514 tỷ đồng chưa giải ngân.

Trong số đó, một số đơn vị có số vốn còn lại chưa giải ngân lớn gồm: Sở Xây dựng (1.020 tỷ đồng), Bệnh viện Ung bướu (349 tỷ đồng), Sở Y tế (159 tỷ đồng), Sở Giáo dục và Đào tạo (123 tỷ đồng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (114 tỷ đồng), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (108 tỷ đồng).

Tỉnh có 1.259 dự án với tổng vốn đầu tư là 3.091,95 tỷ đồng, chiếm 54,82% tổng kế hoạch phải chuyển chủ đầu tư khi thực hiện chính quyền 2 cấp. Nguồn vốn này hiện mới chỉ giải ngân được 1.206,598 tỷ đồng, đạt 39,02%.

Theo Sở Tài chính, nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư chưa cao như cùng kỳ năm trước là do liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng hoặc dự án chuyển tiếp phát sinh nội dung phải điều chỉnh dự án, thẩm định dự toán, đấu thầu.

Bên cạnh đó, thời tiết các tháng vừa qua không thuận lợi, nhất là ảnh hưởng của cơn bão số 3, số 5, số 10 đã làm gián đoạn thi công nhiều công trình.Đối với các dự án ảnh hưởng tiến độ do thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc giải ngân chậm là do việc bàn giao tiếp nhận các dự án còn gặp khó khăn do số lượng dự án rất lớn, nhiều dự án đã được phê duyệt, triển khai từ lâu nên thông tin không đầy đủ; một số dự án có phạm vi triển khai rộng, qua địa bàn nhiều xã, việc bàn giao hiện trạng, hiện trường các dự án mất nhiều thời gian; một số Ban quản lý dự án khu vực chưa có lãnh đạo phụ trách (Anh Sơn, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Tương Dương, Yên Thành, Thái Hoà), thiếu cán bộ trực tiếp thống kê bàn giao.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn tồn tại nhiều kẽ hở, nhất là trong khâu chuẩn bị đầu tư. Một số chủ đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu về năng lực quản lý, điều hành, dẫn đến việc chậm triển khai và giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Vinh nhấn mạnh trong bối cảnh thời gian từ nay đến cuối năm 2025 còn chưa đầy 3 tháng, trong khi số vốn chưa giải ngân còn rất lớn, các sở, ngành, địa phương cần nỗ lực hơn nữa, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục bàn giao dự án, đẩy nhanh tiến độ triển khai và nghiêm túc thực hiện công tác quản lý, giám sát.

Tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động của các Ban quản lý dự án khu vực, đảm bảo hoàn thành việc bàn giao hồ sơ, tài liệu theo quy định.

Đối với các xã thiếu cán bộ, tỉnh sẽ điều động bổ sung hoặc bố trí lực lượng làm việc tại Ban quản lý dự án cấp tỉnh để kịp thời hỗ trợ triển khai.Bên cạnh đó, các xã, phường phải quyết liệt thực hiện giải phóng mặt bằng, không để ảnh hưởng tiến độ chung do việc chuyển đổi mô hình chính quyền hai cấp.

Những dự án giải ngân chậm sẽ được rà soát, điều chỉnh hoặc điều chuyển vốn sang các dự án có tiến độ tốt. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét điều chuyển chủ đầu tư nếu không đảm bảo năng lực và tiến độ thực hiện.

Theo Kế hoạch đầu tư công năm 2025, tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ giao là 10.215,556 tỷ đồng, đã phân bổ chi tiết 9.985,71 tỷ đồng, đạt 97,75%; chưa phân bổ 229,846 tỷ đồng, chiếm 2,25%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tỉnh Nghệ An đã giải ngân 4.624,269 tỷ đồng, đạt hơn 45% tổng kế hoạch và gần 51% kế hoạch đã giao đầu năm, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024./.

