Nhật Bản: Mùa lá vàng, lá đỏ lập kỷ lục mới về thời gian đến muộn

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã dự đoán mùa lá vàng, lá đỏ mùa Thu của Nhật Bản bị chậm lại do thời tiết ấm áp, thời điểm lá đỏ và lá vàng đạt đỉnh sẽ muộn hơn bình thường do nhiệt độ cao hơn.

Lá cây chuyển màu đỏ và vàng tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết nhiệt độ kỷ lục vào tháng Chín và thời tiết ấm áp kéo dài đến tháng 10 có nghĩa là thời điểm mùa lá đỏ và lá vàng dự kiến sẽ đạt đỉnh thậm chí muộn hơn so với dự báo trước đó.

Trong số 51 thành phố trên khắp Nhật Bản, nơi quan sát được thực hiện từ các mẫu cây, có 11 thành phố được dự đoán sẽ lập kỷ lục mới về sự thay đổi màu sắc muộn nhất từ trước đến nay và 5 thành phố sẽ bằng với các kỷ lục trước đó.

Tại thủ đô Tokyo, lá vàng dự kiến đỉnh điểm ngày 29/11 và lá đỏ dự kiến ngày 5/12, trùng với ngày muộn nhất từng được ghi nhận. Tại Osaka, lá vàng dự kiến sẽ đẹp nhất vào ngày 28/11 và lá đỏ vào ngày 8/12. Ở Nagano và Utsunomiya, Tochigi, dự kiến sẽ muộn hơn hai tuần so với một năm trung bình.

Lá vàng dự kiến xuất hiện vào giữa đến cuối tháng 11 ở hầu hết các vùng của Nhật Bản, phía Nam Đông Bắc. Lá đỏ dự kiến xuất hiện vào cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 tại Nhật Bản. Thời điểm lá đạt đỉnh ở các vùng khác nhau.

Theo Cơ quan Khí tượng, thời điểm lá đỏ dự kiến xuất hiện ở các vùng núi Đông Nhật Bản là từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 và từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11 ở các vùng cao hơn ở Bắc Nhật Bản.

Từ cuối mùa Thu đến đầu mùa Đông, lá trên những cây rụng lá của Nhật Bản chuyển sang màu sắc tươi sáng, làm say đắm người xem trước khi rụng xuống đất. Không giống như hoa anh đào, nở dần từ phía Nam lên phía Bắc, sự chuyển đổi sang màu lá mùa Thu dần dần lan rộng từ Bắc xuống Nam, tức là từ Hokkaido đến các thành phố ở miền Nam.

Vào đầu năm, lá vàng đã được dự kiến sẽ đến muộn hơn so với trung bình ở hầu hết các vùng của đất nước. Do mùa Hè nóng nhất từ trước tới nay và thời tiết ấm áp của mùa Thu, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã dự đoán mùa lá vàng, lá đỏ mùa Thu của Nhật Bản bị chậm lại do thời tiết ấm áp, thời điểm lá đỏ và lá vàng đạt đỉnh sẽ muộn hơn bình thường do nhiệt độ cao hơn./.

