Nhật Bản: Nội các của Thủ tướng Shigeru Ishiba đồng loạt từ chức

Sáng 21/10, sau cuộc họp bất thường, Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã đồng loạt từ chức, chấm dứt hoạt động sau khoảng 1 năm.

Đây là động thái mở đường cho việc thành lập chính phủ mới tại kỳ họp bất thường, dự kiến diễn ra chiều cùng ngày để bầu Thủ tướng mới, sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền có tân Chủ tịch là bà Sanae Takaichi.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các bộ trưởng đã cùng đệ đơn từ chức tại cuộc họp cuối cùng của chính phủ dưới thời ông Ishiba.

Ông Ishiba đã nắm cương vị Thủ tướng Nhật Bản từ tháng 10/2024, thay ông Kishida Fumio và tiếp tục được bầu lại vào tháng 11 sau cuộc tổng tuyển cử ngày 27/10 cùng năm.

Tổng thời gian tại nhiệm của ông Ishiba là 386 ngày, theo đó ông trở thành vị thủ tướng tại vị lâu thứ 24 trong số 36 Thủ tướng Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Theo kế hoạch, Quốc hội Nhật Bản sẽ tiến hành phiên họp bất thường vào chiều nay (21/10) để bầu người kế nhiệm ông Ishiba.

Tân Chủ tịch LDP, bà Sanae Takaichi, gần như chắc chắn sẽ được bầu vào vị trí này sau khi LDP ký thỏa thuận thành lập liên minh với đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) vào ngày 20/10.

Nếu chính thức đắc cử, bà Takaichi sẽ trở thành thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản và là nữ thủ tướng đầu tiên của “đất nước Mặt trời mọc” kể từ năm 1885.

Dự kiến, nội các mới của Nhật Bản sẽ nhậm chức ngay tối cùng ngày và bà Takaichi sẽ có cuộc họp báo trước khi tiến hành cuộc họp Nội các đầu tiên.

Nhờ tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư về chương trình kinh tế của bà Sanae Takaichi, thị trường chứng khoán Tokyo của Nhật Bản đã tăng mạnh và đạt mức cao nhất mọi thời đại ngay trong phiên giao dịch sáng 21/10.

Chỉ trong 15 phút đầu giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tăng 405,55 điểm (0,82%), lên 49.591,05 điểm, trong khi chỉ số Topix tăng 11,64 điểm (0,36%), đạt 3.260,09 điểm.

Trên thị trường Prime Market, nhóm cổ phiếu ngân hàng, công nghệ thông tin-truyền thông và thiết bị điện dẫn đầu đà tăng./.

Nhật Bản: Bà Takaichi chọn cựu Thủ tướng Taro Aso làm “phó tướng” Ngày 7/10, bà Sanae Takaichi, người được dự đoán sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản, đã chọn cựu Thủ tướng Taro Aso làm Phó Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.