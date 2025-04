Pakistan sẵn sàng hợp tác điều tra quốc tế về vụ tấn công khủng bố tại Ấn Độ

Ngày 25/4, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif tuyên bố nước này sẵn sàng hợp tác điều tra quốc tế liên quan vụ tấn công khủng bố hôm 22/4 tại Pahalgam, khu vực Jammu và Kashmir, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng.

Trả lời phỏng vấn The New York Times, ông Asif nhấn mạnh Pakistan “sẵn sàng hợp tác” với “mọi cuộc điều tra do các cơ quan quốc tế thực hiện,” đồng thời bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ cho rằng có yếu tố Pakistan đứng sau vụ tấn công.

Đến nay, một nhóm tay súng ít được biết đến có tên "Kashmir Resistance" đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công đẫm máu nhất trong nhiều năm qua này.

Trong thuyên bố trên mạng xã hội, nhóm này cho rằng những cá nhân bị nhắm mục tiêu không phải là khách du lịch bình thường mà có liên hệ và liên kết với các cơ quan an ninh Ấn Độ.

Tuy nhiên, theo các cơ quan an ninh Ấn Độ, Kashmir Resistance là một nhóm các tổ chức chiến binh có trụ sở tại Pakistan.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm cách xoa dịu lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng, cho rằng mâu thuẫn giữa Ấn Độ và Pakistan "sẽ được giải quyết theo cách này hoặc cách khác."

Trong khi đó, Saudi Arabia cũng đã vào cuộc làm trung gian hòa giải. Một quan chức cấp cao Riyadh cho biết nước này đang tích cực nỗ lực nhằm ngăn chặn tình hình vượt tầm kiểm soát, đồng thời xác nhận Ngoại trưởng Saudi Arabia đã tiến hành điện đàm với những người đồng cấp Ấn Độ và Pakistan để tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng ra tuyên bố chính thức lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố, đồng thời kêu gọi truy cứu trách nhiệm và hợp tác quốc tế để đưa thủ phạm ra trước công lý.

Quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục leo thang sau vụ tấn công khủng bố nêu trên, khi New Delhi cáo buộc Islamabad có liên quan tới vụ việc.

Ngày 24/4, cảnh sát khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã công bố 3 phần tử khủng bố bị tình nghi dính líu đến vụ tấn công, trong đó có 2 đối tượng là công dân Pakistan, song không cung cấp thêm chi tiết hoặc bằng chứng về mối liên quan.

Phía Pakistan đã bác bỏ các cáo buộc này.

Ngay sau cuộc họp Ủy ban Nội các về An ninh (CCS) do Thủ tướng Narendra Modi chủ trì, Ấn Độ tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Pakistan, đình chỉ Hiệp ước nước sông Ấn, trục xuất các tùy viên quân sự Pakistan, đóng cửa cửa khẩu biên giới Attari - một trong những tuyến giao thương then chốt giữa hai nước - và hủy bỏ thị thực SAARC đã cấp cho công dân Pakistan.

Đáp trả, Pakistan tuyên bố đóng cửa biên giới với Ấn Độ, ngừng mọi hoạt động thương mại song phương và đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không do Ấn Độ sở hữu hoặc điều hành.

Islamabad cũng phản đối việc New Delhi đình chỉ Hiệp ước nước sông Ấn được ký từ năm 1960 - vốn được coi là biểu tượng hiếm hoi của sự hợp tác song phương giữa hai nước và yêu cầu các tùy viên quốc phòng, hải quân, không quân Ấn Độ rời khỏi Pakistan ngay lập tức.

Ngoài ra, thị thực đã cấp cho công dân Ấn Độ cũng bị hủy bỏ, ngoại trừ những người hành hương Ấn Độ viếng thăm đền thờ đạo Sikh tại Pakistan./.

