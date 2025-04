Quân đội Ấn Độ và Pakistan đấu súng dữ dội tại khu vực Kashmir

Giới chức Ấn Độ và Pakistan cho biết ngày 25/4 đã xảy ra đấu súng dữ dội vào các vị trí của nhau giữa binh sỹ hai bên ở dọc đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia khu vực Kashmir giữa hai nước.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng song phương leo thang nghiêm trọng, khiến Liên hợp quốc kêu gọi hai bên "kiềm chế tối đa" để tránh đẩy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trao đổi với báo giới, ông Syed Ashfaq Gilani, một quan chức tại phía khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, xác nhận hai bên đã đấu súng xuyên đêm dọc LoC, nhưng không có thương vong trong dân thường. Quân đội Ấn Độ cũng xác nhận đã đáp trả "hiệu quả" sau khi phía Pakistan nổ súng trước bằng vũ khí hạng nhẹ.

Quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang căng thẳng sau vụ tấn công khủng bố tại Pahalgam, khu vực Jammu và Kashmir ngày 22/4 vừa qua, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng. Ấn Độ cáo buộc Pakistan có liên quan tới vụ việc.

Ngày 24/4, cảnh sát khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã công bố 3 phần tử khủng bố nghi có liên quan đến vụ tấn công, trong đó hai đối tượng là công dân Pakistan, song không cung cấp thêm chi tiết hoặc bằng chứng về mối liên quan. Phía Pakistan đã bác bỏ các cáo buộc này.

Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra một loạt biện pháp mạnh mẽ sau cuộc họp Ủy ban Nội các về An ninh Ấn Độ (CCS) do Thủ tướng Narendra Modi chủ trì tối 23/4. Trong đó, Ấn Độ tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Pakistan và đình chỉ Hiệp ước nước sông Ấn, trục xuất các tùy viên quân sự Pakistan, đóng cửa ngay lập tức cửa khẩu biên giới Attari - một trong những tuyến giao thương then chốt giữa hai nước, hủy bỏ toàn bộ thị thực SAARC (SVES) cấp cho công dân.

Đáp trả, Pakistan đã quyết định đóng cửa biên giới, hủy bỏ các hoạt động thương mại và đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không do Ấn Độ sở hữu hoặc điều hành, đồng thời phản đối việc New Delhi đình chỉ Hiệp ước nước sông Ấn được ký từ năm 1960 - vốn được coi là biểu tượng hiếm hoi của sự hợp tác song phương giữa hai nước.

Văn phòng Thủ tướng Pakistan cũng nêu rõ các tùy viên quốc phòng, hải quân và không quân của Ấn Độ tại thủ đô Islamabad là những người không được hoan nghênh và được yêu cầu rời khỏi Pakistan ngay lập tức. Ngoài ra, thị thực đã cấp cho công dân Ấn Độ cũng bị hủy bỏ, ngoại trừ những người hành hương Ấn Độ viếng thăm đền thờ đạo Sikh tại Pakistan./.

Ấn Độ-Pakistan leo thang căng thẳng sau vụ xả súng khiến 26 dân tử vong Thủ tướng Ấn Độ cam kết sẽ truy lùng những tay súng tham gia vụ sát hại 26 người tại khu du lịch Pahalgam, sau khi cảnh sát Ấn Độ xác định 2 trong số 3 tay súng đang bỏ trốn là người Pakistan.