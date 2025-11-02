Thế giới

Philippines, Canada ký thỏa thuận thăm viếng quân sự

Philippines và Canada ký thỏa thuận VFA thúc đẩy hợp tác quân sự, tăng cường tập trận chung và chiến lược khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phan An
Tàu BRP Gabriela Silang của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. (Ảnh minh họa. Nguồn: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Tàu BRP Gabriela Silang của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. (Ảnh minh họa. Nguồn: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 2/11, Philippines và Canada đã ký Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng (VFA), cho phép binh sỹ hai nước tham gia các cuộc tập trận chung trên đất liền ở quốc gia Đông Nam Á.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty khẳng định VFA sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ với quân đội Philippines, đồng thời thúc đẩy chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của Ottawa, vốn kêu gọi "hiện diện tiền phương trong khu vực."

Ông cũng cho biết Canada hy vọng sẽ tham gia vào cuộc tập trận quân sự thường niên "Balikatan" (Vai kề vai) của quốc gia quần đảo này vào mùa Xuân năm sau.

Hải quân Hoàng gia Canada đã bắt đầu tham gia các cuộc tuần tra hàng hải chung trong khu vực từ năm ngoái cùng với các đối tác Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines.

Đầu năm nay, Philippines cũng đã ký kết VFA với New Zealand. Trước đó, quốc gia Đông Nam Á này đã ký các thỏa thuận tương tự với Mỹ, Australia và Nhật Bản. Một thỏa thuận tương tự cũng đang được xúc tiến với Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Philippines #Canada #VFA #tập trận chung #quân sự khu vực Philippines
Tin cùng chuyên mục

