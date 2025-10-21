Quảng Ngãi khẩn cấp kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão số 12

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, đêm 20 và rạng sáng 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã đồng loạt bắn pháo hiệu tại bốn điểm cửa biển Sa Kỳ, Sa Cần, Sa Huỳnh và đặc khu Lý Sơn, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn.

Tại cửa biển Sa Kỳ, khu vực giáp ranh giữa hai xã Đông Sơn và Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi), Hải đội Biên phòng 2 đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão số 12.

Các chùm pháo sáng màu đỏ hướng về phía biển, truyền đi tín hiệu khẩn cấp đến hàng trăm tàu thuyền đang hoạt động ngoài biển, về sự xuất hiện của bão và nguy cơ sóng gió nguy hiểm đang đến gần.

Pháo hiệu không chỉ giúp ngư dân địa phương mà cả tàu thuyền ngoài tỉnh, tàu mất liên lạc dễ dàng xác định vị trí cửa biển để tìm nơi trú ẩn; đồng thời cũng là lời cảnh báo sớm để người dân vùng ven biển chủ động gia cố nhà cửa, chuẩn bị ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi bão đổ bộ vào đất liền.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 7 giờ sáng 21/10, tâm bão Fengshen (bão số 12) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 130km về phía Bắc, với cường độ mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Dự báo từ sáng đến chiều 21/10, bão vẫn tiếp tục tăng cấp trước khi tương tác với không khí lạnh.

Từ khoảng chiều tối 21/10, bão bắt đầu tương tác với khối không khí lạnh, đổi hướng di chuyển tây tây nam với tốc độ khoảng 10-15 km/h và suy yếu dần.

Đến 7 giờ sáng 22/10, khi hoạt động trên vùng biển phía Tây của đặc khu Hoàng Sa (Việt Nam), cách Đà Nẵng khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc, bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Trong ngày và đêm 22/10, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây-Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, đi vào đất liền Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Đến 7 giờ sáng 23/10, tâm vùng áp thấp trên đất liền Đà Nẵng-Quảng Ngãi với cường độ còn dưới cấp 6.

Tại tỉnh Quảng Trị, để ứng phó với bão số 12 gây mưa lớn, nguy cơ ngập lụt cục bộ, sạt lở đất đá, tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ."

Lực lượng chức năng bắn pháo sáng kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường ven biển và Đặc khu Cồn Cỏ phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị khẩn trương kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, phương tiện của địa phương đang hoạt động trên biển, ven biển.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan, bằng mọi biện pháp thông tin kịp thời đến chủ tàu, thuyền trưởng về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão; hướng dẫn di chuyển thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới.

Tổ chức kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn; hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các Ban quản lý cảng cá, khu neo đậu, các đồn, trạm biên phòng thường trực 24/24h tại các cảng, bến, khu neo đậu để phối hợp kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu an toàn, sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Đối với ứng phó mưa lớn nguy cơ gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, tổ chức rà soát, kiểm tra kỹ các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, ngập úng, sạt lở đất, đặc biệt là vùng núi, ven sông suối, khu đô thị, khu dân cư thấp trũng, các công trình đang thi công dở dang.

Đặc biệt lưu ý những khu vực đã xảy ra mưa lớn trong các ngày qua như Khe Sanh, Tà Rụt, Hướng Phùng, Đakrông, Kim Ngân...; các khu vực có nguy cơ sạt lở cao như: Tuyên Sơn, Tuyên Phú, Tuyên Lâm, Bố Trạch, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh...; các vùng trũng, thấp, thường xuyên ngập sâu như: Diên Sanh, Nam Hải Lăng, Lệ Thủy, Ninh Châu, Quảng Ninh...; và các khu vực đô thị có nguy cơ ngập lụt như: Đông Hà, Nam Đông Hà, Quảng Trị, Đồng Hới, Đồng Thuận...

Các địa phương chủ động kiểm tra, rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện để kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngầm tràn, ngập lụt, chia cắt; hỗ trợ sơ tán dân khi cần thiết.

Nắm chắc tình hình người dân ở trong vùng bị ảnh hưởng để kêu gọi về nơi an toàn, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại tại những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Ngoài ra, các địa phương cần chủ động biện pháp tiêu nước chống ngập úng, bảo vệ sản xuất, kinh doanh, khu đô thị, khu tập trung dân cư. Hướng dẫn người dân các biện pháp bảo vệ các diện tích sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Do chịu ảnh hưởng của dãy hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung bộ nối với tâm bão số 12 và nhiễu động của đới gió đông trên cao, dự báo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ ngày 21-22/10 lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi lớn hơn 100mm.

Đặc biệt, từ ngày 23-26/10 do không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp của hoàn lưu Tây Bắc của bão số 12, hoàn lưu của không khí lạnh và nhiễu động của đới gió đông trên cao nên Quảng Trị sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, với lượng mưa phía Bắc tỉnh phổ biến từ 200-350mm có nơi lớn hơn; phía Nam tỉnh phổ biến từ 300-400mm có nơi trên 500mm.

Do trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đợt mưa to, lượng nước trong đất gần như bão hòa, mực nước ở các các hồ chứa cũng đã đạt 85-90% dung tích thiết kế.

Đợt mưa lớn này sẽ gây ra lũ trên các sông như: Sông Gianh khả năng ở mức báo động 2 đến báo động 3, sông Kiến Giang đạt và vượt báo động 3. Đặc biệt, nguy cơ sạt lở đất ở các vị trí trọng yếu (các điểm hay xảy ra sạt lở) ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng vùng đô thị là rất cao./.

