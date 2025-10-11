Quảng Trị: Điều tra vụ chìm hai tàu cá khiến 9 người thương vong và mất tích

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang thụ lý, giải quyết tin báo về vụ việc có dấu hiệu tội phạm “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường thủy” xảy ra tại khu vực cửa biển sông Gianh, phường Bắc Gianh vào tối 28/9.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 28/9, do ảnh hưởng của bão số 10 đổ bộ vào đất liền, hai tàu cá số hiệu BV-92756-TS và BV-92754-TS đang neo đậu tại cửa sông Gianh thì bị đứt dây neo, trôi dạt và chìm.

Cả hai tàu đều có thân vỏ bằng gỗ, dài hơn 20m, công suất 420 CV, do nhóm ngư dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam điều khiển ra vùng biển miền Trung khai thác hải sản.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong (đã tìm thấy thi thể), 4 người sống sót và 5 người hiện mất tích. Các nạn nhân mất tích gồm: Đặng Xuân Đức (Nghệ An), Lê Đức Quân (Thanh Hóa), Phan Thanh Nhân (An Giang), Đoàn Công Thành (Đồng Tháp) và Võ Văn Trải (Quảng Ngãi).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn, thu thập chứng cứ, xác định nguyên nhân vụ việc và làm rõ trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng trong việc neo đậu, vận hành phương tiện trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị thông báo đến các cơ quan, tổ chức và quần chúng nhân dân biết để phối hợp tìm kiếm người và phương tiện có đặc điểm như trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị ai phát hiện hoặc có thông tin liên quan báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị (số 55 Lý Nam Đế, phường Đồng Hới, điện thoại 02323843567) hoặc số điện thoại của điều tra viên 0853865599 để phối hợp giải quyết./.

Quảng Trị: Phát hiện thêm nạn nhân vụ chìm hai tàu cá ở cửa biển sông Gianh Thi thể nạn nhân thứ tư trong vụ chìm hai tàu cá xảy ra tối 28/9 tại khu vực cửa biển sông Gianh đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình để tổ chức an táng theo phong tục địa phương.