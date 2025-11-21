Rút ngắn hành trình nhiều chuyến tàu khách Bắc-Nam

Do mưa ngập tại khu vực các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa, ngành đường sắt tiếp tục phải ngừng chạy một số đoàn tàu khách và rút ngắn hành trình các mác tàu SE1/SE2, SE3/SE4 trong ngày 21/11.

Đến trưa 21/11, ngành đường sắt đã rút ngắn hành trình tàu khách đi qua khu vực từ Diêu Trì đến Nha Trang; trong đó, không chạy tàu Thống nhất Bắc-Nam SE4, SE2 xuất phát ga Sài Gòn ngày 21/11 đoạn từ Sài Gòn đến Đà Nẵng; không chạy tàu SE3, SE1 xuất phát ga Hà Nội ngày 21/11 đến ga Đà Nẵng là ga cuối cùng (bãi bỏ đoạn từ Đà Nẵng đến Sài Gòn).

Ngoài ra, ngành đường sắt cũng ngừng chạy tàu khu đoạn SNT2, SNT1 xuất phát ga Sài Gòn, Nha Trang ngày 21/11.

Ngày 22/11, dự kiến ngành sẽ ngừng chạy 6 tàu SEG/SE5, SE8/SE7 xuất phát ga Sài Gòn, Hà Nội; ngừng chạy tàu SE22/SE21 xuất phát ga Sài Gòn, Đà Nẵng.

Đối với hành khách nhận được thông báo ngừng chạy tàu (qua tin nhắn SMS/Zalo) có thể trả vé không mất phí tại nhà ga hoặc trực tuyến qua website dsvn.vn./.

Bộ Xây dựng ra công điện bảo vệ cầu để giữ kết cấu hạ tầng đường sắt Cục Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý bảo trì đường sắt thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu của ngành đường sắt.