Tàu CSB 2007: Bản lĩnh, năng lực làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại

Vượt qua nhiều ứng viên sáng giá tại Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu năm 2026 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, tàu CSB 2007 (Hải đội 112, Hải đoàn 11) đã xuất sắc giành giải Nhất toàn diện. Chiến thắng thuyết phục này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần đoàn kết, kỷ luật, năng lực làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại mà còn khẳng định khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của đơn vị trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì, thực thi pháp luật trên vùng biển, đảo được phân công.

Hành trình vượt khó để xây dựng "con tàu mẫu mực"

Vừa trở về từ Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu của Bộ Tư lệnh Vùng, cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 2007 lại bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị để tham gia Hội thi tàu tốt - Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam. Những giọt mồ hôi lại tiếp tục lăn dài trên khuôn mặt, thấm ướt vai áo thợ.

Khắp các khoang máy, boong tàu, các vị trí chiến đấu, không khí làm việc lại diễn ra sôi nổi với tinh thần "giữ tốt, dùng bền", ý chí quyết tâm cao.

Ngôi vị quán quân trong Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu năm 2026 vừa qua không khiến những người lính biển chủ quan, lơ là mà trái lại, đây là động lực lớn để toàn tàu tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được lãnh đạo, chỉ huy các cấp giao phó.

Đại uý, Thuyền trưởng Nguyễn Đức Mạnh cho biết: Tàu CSB 2007 vừa có chuyến thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu kết hợp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên biển với thời gian 30 ngày.

Ngay khi nhận kế hoạch từ chỉ huy các cấp về nội dung tham gia Hội thi-Hội thao cấp Bộ Tư lệnh Vùng, mặc dù đang làm nhiệm vụ trên biển trong điều kiện thời tiết, sóng gió phức tạp nhưng cấp uỷ, chỉ huy tàu đã kịp thời quán triệt, phân công, động viên cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn trên thực địa để chủ động làm tốt công tác chuẩn bị.

Song song với nhiệm vụ trực trên biển, toàn tàu đã tranh thủ thời gian ôn luyện các nội dung thi, làm công tác bảo quản thân vỏ, kiểm sửa vũ khí trang bị, máy móc, những nội dung, hạng mục chính để khi tàu về cảng sẽ tiếp tục hoàn thiện và bước vào Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu năm 2026 với tâm thế sẵn sàng, không để bị động về thời gian.

Ngay khi tàu kết thúc nhiệm vụ trên biển, trở về đơn vị, toàn tàu đã khẩn trương thực hiện các nội dung tiếp theo để phục vụ Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu năm 2026 với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Theo Thiếu tá, Chính trị viên Đinh Văn Thành: Tàu CSB 2007 được đưa vào hoạt động đến nay đang ở năm thứ 21 nên một số hạng mục vũ khí trang bị kỹ thuật đã xuống cấp.

Kế hoạch năm nay sẽ đi sửa chữa tại nhà máy nhưng do nhiệm vụ trên giao, tàu vẫn thực hiện công tác chuẩn bị để tham gia Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu năm 2026.

Với khối lượng công việc nhiều, quân số thiếu vắng do thực hiện các nhiệm vụ trên giao, gia đình một số quân nhân còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, khắc phục khó khăn, toàn tàu đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị từng nội dung, hạng mục trong điều kiện nắng nóng, mưa bão kéo dài.

Cấp uỷ, chi bộ tàu thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, kịp thời ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo đơn vị trong tham gia Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu năm 2026, xây dựng kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị trong Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu năm 2026 báo cáo trên phê duyệt và triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Nội dung thi bơi cứu đuối, điểm mới trong Hội thi- Hội thao năm nay. (Nguồn: TTXVN)

Khẳng định bản lĩnh, năng lực và ý chí quyết tâm cao

Bước vào Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu năm 2026 với nhiều con tàu được chuẩn bị công phu của các đơn vị tàu trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng nhưng cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 2007 đã thể hiện được bản lĩnh, năng lực làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật vượt trội để bước lên ngôi vị cao nhất.

Thượng tá Lê Quang Hưng, Phó Tham mưu trưởng Vùng - Trưởng ban Giám khảo Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu năm 2026 cho biết: Ở tất cả các nội dung thi: Toàn tàu; hàng hải; vũ khí; thông tin - radar, thiết bị quan sát; cơ điện; điều lệnh; chính trị; hậu cần; nghiệp vụ và pháp luật, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ của tàu CSB 2007 đều nắm chắc lý thuyết, trả lời được câu hỏi theo từng đề thi, trong đó có nhiều đồng chí đạt điểm giỏi.

Ở phần thi tự luận, trắc nghiệm, các thí sinh của tàu đã liên hệ được chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị mình cũng như thực tiễn hoạt động trên biển của từng con tàu cụ thể.

Trong phần thi thực hành tại bến, tại các bảng bố trí chiến đấu, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ tàu CSB 2007 đã thao tác đúng yếu lĩnh động tác, thực hành sử dụng thành thạo trang bị kỹ thuật trong biên chế đúng quy trình kỹ thuật; phối hợp hiệp đồng nhanh gọn, chính xác, hiệu quả các tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

Cán bộ chỉ huy tàu, ngành đều nắm chắc kiến thức chuyên môn, điều hành đúng các bước trong công tác huấn luyện, công tác kỹ thuật, trả lời và xử trí tốt các tình huống sát đúng với chức trách, nhiệm vụ mà Ban giám khảo yêu cầu.

Sự chuẩn bị công phu cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao đã mang lại quả ngọt cho tập thể tàu CSB 2007. Giải Nhất toàn diện của Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu năm 2026 không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn vượt trội của cán bộ, chiến sỹ mà còn trở thành điển hình tiên tiến để các đơn vị tàu trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng học tập, nhân rộng.

Đây là bước đệm vững chắc giúp tàu CSB 2007 tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh trật tự trên vùng biển, đảo phía Đông Bắc của Tổ quốc.

Trước đó, sau 5 ngày tranh tài sôi nổi tại hai khu vực Hà Tĩnh và Hải Phòng, với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu (Hội thi-Hội thao) năm 2026 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã hoàn thành nội dung, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Chương trình bế mạc được tổ chức vào chiều 30/7 tại Hải Phòng.

Tham gia Hội thi-Hội thao năm nay có 16 tàu, 15 xuồng, 16 xe của các cơ quan, đơn vị thuộc BTL Vùng. Nội dung thi toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Đối với tàu, gồm các nội dung: Toàn tàu; hàng hải; vũ khí; thông tin - radar, thiết bị quan sát; cơ điện; điều lệnh; chính trị; hậu cần; nghiệp vụ và pháp luật.

Đối với xuồng, xe, tập trung vào các nội dung: Tình trạng kỹ thuật, khả năng hoạt động của vũ khí, máy móc, trang bị kỹ thuật được biên chế; công tác bảo quản dự phòng, kiểm sửa định kỳ; quản lý, khai thác, vận hành, sử dụng máy móc, trang bị kỹ thuật; xử lý các hỏng hóc thông thường; hệ thống biển, bảng, mẫu biểu, sổ sách; sắp xếp vật tư, trang bị kỹ thuật; nhận thức, hiểu biết chung về Điều lệ công tác Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam; công tác Kỹ thuật Cảnh sát biển; tính năng kỹ, chiến thuật xuồng, xe được biên chế./.