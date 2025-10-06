Sau nhiều tuần giao dịch giằng co, sáng nay 6/10 thị trường chứng khoán tăng mạnh, sắc xanh lan tỏa ra nhiều nhóm ngành.

Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, LPB là mã duy nhất giảm giá, VAB và VBB đi ngang, 24 mã còn lại tăng giá. Nổi bật có VPB tăng 4,19%, EIB tăng 3,37%, cùng nhiều mã tăng trên 2%.

Nhóm chứng khoán đồng loạt tăng giá, trong đó SSI tăng 2,71% và VND tăng kịch trần 7%. Các mã còn lại cũng tăng mạnh, nhiều mã sát giá trần. Cổ phiếu dầu khí chỉ còn TOS giảm, các mã PVC, PVB, PVS, BSR, PVD, PLX, OIL, PTV đều tăng giá. Nhóm công nghệ thông tin, viễn thông cũng đồng loạt tăng giá.

Các nhóm nguyên vật liệu và bất động sản giao dịch sôi động với các điểm sáng: HPG tăng 3,98%, GVR tăng 2,06%, MSR tăng 2,16%, DCM tăng 2,15%, HSG tăng 3,32%; VIC tăng 1,19%, VHM tăng 1,9%, VRE tăng 6,26%, KBC tăng 3,32%, NVL tăng 2,98% và PDR tăng 5,79%.

Điểm trừ là khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng trên cả ba sàn, tập trung vào VRE và STB với giá trị lần lượt là 174,77 tỷ đồng và 151,94 tỷ đồng. Trong khi đó, VIX và HPG dẫn đầu top mua ròng với giá trị hơn 31 tỷ đồng.

Cuối phiên sáng 6/10, VN-Index tăng 33,28 điểm (2,02%) lên 1.679,1 điểm; HNX-Index tăng 2,54%, đạt 272,51 điểm. Toàn thị trường có 502 mã tăng và 168 mã giảm.

Giao dịch gia tăng ở nhóm vốn hóa lớn giúp thanh khoản thị trường tăng mạnh. Khối lượng giao dịch trên sàn HOSE đạt hơn 622 triệu đơn vị, tương đương giá trị hơn 18.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng thời điểm phiên trước. Sàn HNX ghi nhận khối lượng gần 59 triệu đơn vị, tương đương gần 1.400 tỷ đồng.

Nhìn chung, phiên sáng nay thị trường ghi nhận sức mua mạnh, dòng tiền tập trung vào nhóm vốn hóa lớn và các cổ phiếu dẫn dắt. Thanh khoản cải thiện rõ rệt cùng với sự lan tỏa của sắc xanh cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang lạc quan trước triển vọng nâng hạng thị trường.

Nếu đà tăng được duy trì, thị trường nhiều khả năng tiếp tục có các nhịp tăng giá ổn định trong những phiên tới./.

Thị trường "lặng sóng" trước ngưỡng cửa nâng hạng và áp lực dòng tiền ngoại Bước vào quý 4, thị trường chứng khoán đang trải qua giai đoạn tích lũy đầy thử thách với tâm lý thận trọng bao trùm. Thanh khoản suy giảm cùng dòng vốn ngoại miệt mài rút ròng.