Thị trường "lặng sóng" trước ngưỡng cửa nâng hạng và áp lực dòng tiền ngoại

Tuần qua, thị trường chứng khoán đã khép lại với diễn biến kém tích cực, phản ánh tâm lý thận trọng và dòng tiền suy yếu. Theo đó, VN-Index duy trì trạng thái tích lũy trong biên độ hẹp, dưới vùng kháng cự quan trọng quanh 1.700 điểm.

Thị trường chứng khoán trong giai đoạn tích lũy đầy thử thách với tâm lý thận trọng bao trùm, đặc biệt khi nhà đầu tư đang “nín thở” chờ đợi kết quả nâng hạng thị trường từ Tổ chức FTSE vào ngày 8/10.

Tâm lý ảm đạm và thanh khoản suy yếu

Ông Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm Phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), nhận định thị trường đã có tuần chuyển giao quý 3 và quý 4 với ba phiên đầu VN-Index dao động hẹp quanh 1.660 điểm. Đến hai phiên cuối tuần, thanh khoản tiếp tục xuống thấp do áp lực bán mạnh lên và chiếm vị thế áp đảo. Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index giảm 0,90% và về mức 1.645,82 điểm, trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Trong khi đó, VN30 đóng cửa duy trì sắc xanh và tăng nhẹ 0,37%, lên mức 1.859,51 điểm, nhưng vẫn chịu áp lực bán ở kháng cự vùng giá đỉnh cũ quanh 1.880 điểm.

Theo ông Nhật, độ rộng thị trường trong tuần qua nghiêng về điều chỉnh trên hầu hết các nhóm ngành. Cụ thể, các nhóm ngành phân bón, hóa chất, xây dựng, cảng biển, bảo hiểm, dầu khí, thép và bất động sản đều ghi nhận mức giảm điểm khá mạnh. Ngược lại, một số nhóm ngành về nông nghiệp và ngân hàng cho thấy tín hiệu phục hồi nhẹ.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản thị trường tiếp tục suy giảm tuần thứ ba liên tiếp. Khối lượng giao dịch trên sàn HoSE giảm 10,6% so với tuần trước, trung bình 814 triệu cổ phiếu/phiên. Ông Nhật cho biết điều này thể hiện dòng tiền suy yếu sau giai đoạn tăng nóng. Tâm lý thị trường kém lạc quan khi không có nhiều cơ hội tốt, áp lực thua lỗ ngắn hạn gia tăng. Đặc biệt, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng tuần thứ 11 liên tiếp với giá trị bán ròng trong tuần đạt 7.267 tỷ đồng trên sàn HoSE và cho thấy sự rút vốn đáng kể khỏi thị trường.

"Xanh vỏ đỏ lòng"

Thị trường đang "xanh vỏ đỏ lòng," đó là VN-Index được neo giữ bởi một vài cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần lớn danh mục nhà đầu tư chịu thua lỗ, đây đang là thực trạng “khó chịu” mà nhà đầu tư chứng khoán phải đối mặt.

Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree, chỉ ra VN-Index vẫn tiếp tục xu hướng đi ngang trong vòng hơn một tháng cùng với thanh khoản cạn kiệt, điều này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thềm Tổ chức FTSE công bố kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vào ngày 8/10.

“ Thị trường đang trải qua quãng thời gian 'xanh vỏ đỏ lòng' vô cùng khó chịu khi hầu hết tài khoản nhà đầu tư cầm cổ phiếu đều bị thua lỗ, trong khi VN-Index vẫn được neo điểm chỉ bởi một vài cổ phiếu, đặc biệt là mã VIC. Trong tuần qua, chỉ tính riêng mã này đã đóng góp tới hơn 12 điểm cho rổ chỉ số," ông Phong chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Phong phân tích thêm nếu bỏ qua các trụ đỡ (như mã VIC, VRE, GEE hay LPB), VN-Index ít nhất phải quay về vùng 1.620-1.630 điểm, thay vì 1.645 điểm như hiện tại. Mặc dù, thị trường có những tín hiệu dòng tiền rục rịch quay trở lại một vài cổ phiếu ngân hàng (như STB, MBB hay TCB) vào giữa tuần, nhưng phiên cuối tuần động thái giao dịch hầu như đã phủ định thành quả này, qua đó cho thấy sự thiếu bền vững của dòng tiền.

Những rủi ro tiềm ẩn

Bên cạnh yếu tố tâm lý nội tại, thị trường còn đang phải đối mặt với các áp lực vĩ mô. Theo ông Phong, việc khối ngoại liên tục bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng hàng ngày là một điều cần được xem xét nghiêm túc. Khả năng, dòng vốn này chuyển xu hướng sang thị trường Trung Quốc với động thái rút ròng ở các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Thêm vào đó, ông Phong chỉ ra biến động tỷ giá USD cũng đang khá "nóng" khi liên tục vượt đỉnh. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã có các biện pháp can thiệp (như bán USD giao dịch kỳ hạn), nhưng đây chỉ là phương án tạm thời. Theo ông Phong, tình trạng tỷ giá neo ở mức cao và kéo dài sẽ là một tín hiệu xấu cho thị trường, ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu và lợi nhuận các doanh nghiệp xuất khẩu. Tuần tới, Tổng cục Thống kê sẽ công bố các số liệu vĩ mô kinh tế trong nước tháng Chín, ông Phong cho rằng điều này cũng sẽ phần nào tác động đến xu hướng VN-Index trong ngắn hạn.

Về xu hướng kỹ thuật, ông Phan Tấn Nhật đánh giá xu hướng ngắn hạn của VN-Index tích lũy kém tích cực khi không giữ được vùng hỗ trợ ngắn hạn gần nhất quanh 1.660 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên, điều này dẫn đến áp lực bán ngắn hạn gia tăng ở nhiều mã. Chỉ số chung đang tích lũy trong biên độ hẹp với đường kháng cự nối các đỉnh ngày 5/9, 16/9 và 26/9, chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại trên vùng hỗ trợ 1.600-1.620 điểm. Do đó, thị trường cần động lực lớn với thanh khoản cải thiện mạnh, VN-Index mới có thể kỳ vọng vượt lên xu hướng tích lũy đang hình thành trong hơn một tháng qua.

Về cơ bản, ông Nhật đánh giá thị trường trong quý 4 sẽ mở ra với nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít thách thức, sau giai đoạn tăng giá mạnh và kết thúc quý 3 - VN-Index vượt lên vùng đỉnh lịch sử năm 2022, thị trường đang chuyển sang giai đoạn tích lũy.

"Nhà đầu tư nên đánh giá lại các yếu tố cơ bản, thông tin vĩ mô quý 3, cập nhật kết quả kinh doanh quý và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm. Đặc biệt là thông tin về công bố kết quả đánh giá nâng hạng thị trường trước khi có những quyết định đầu tư mới," ông Nhật phân tích.

Về xu hướng thị trường sau ngày 8/10, ông Nguyễn Tấn Phong nhận định VN-Index nhiều khả năng sẽ vào pha mới biến động mạnh, nhưng theo chiều nào sẽ phụ thuộc vào kết quả nâng hạng. Nếu, thị trường không được nâng hạng thì đây sẽ là một điều xấu và có thể dẫn tới nhịp chỉnh trung hạn tính trong tháng, tuy nhiên xác suất này khá thấp. Ở kịch bản lạc quan, thị trường sẽ được nâng hạng. Tuy nhiên, cả trong trường hợp này VN-Index chỉ tăng mạnh và vượt đỉnh khi dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu ngân hàng một cách ổn định và có sự lan tỏa sang các nhóm khác.

Trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi những thông tin vĩ mô quan trọng và tâm điểm nâng hạng của FTSE, các chuyên gia đều khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng.

"Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế," ông Phan Tấn Nhật khuyến nghị.

Trong khi, ông Nguyễn Tấn Phong cho rằng các mã cổ phiếu VIC, VRE hay LPB vẫn là những cái tên giữ nhịp thị trường trong đầu tuần tới. Tuy nhiên, để có một nhịp tăng bền vững thì sự trở lại của dòng tiền vào nhóm cổ phiếu ngân hàng với sự lan tỏa sang các nhóm khác là điều kiện tiên quyết./.

