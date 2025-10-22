Thế giới

Thủ tướng Israel cách chức người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia

Trong tuyên bố ngày 21/10, ông Tzachi Hanegbi xác nhận nhiệm kỳ của ông tại Hội đồng An ninh Quốc gia kết thúc sau khi Thủ tướng Netanyahu thông báo sẽ bổ nhiệm một người thay thế.

Thanh Bình
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cách chức ông Tzachi Hanegbi, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), sau những bất đồng sâu sắc liên quan đến cuộc tấn công vào lãnh thổ Qatar và chiến dịch quân sự tại Dải Gaza.

Phó Chủ tịch NSC hiện tại, ông Gil Reich, sẽ đảm nhiệm vai trò quyền Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia.

Trong tuyên bố chia tay, Hanegbi nhấn mạnh cần tiến hành cuộc điều tra toàn diện về những sai lầm dẫn đến vụ thảm sát ngày 7/10/2023, trong đó ông cũng nhận phần trách nhiệm. Ông nhấn mạnh: “Thất bại nghiêm trọng này cần được điều tra kỹ lưỡng để rút ra bài học và khôi phục lại lòng tin đã bị phá vỡ.”

Theo truyền thông Israel, quyết định sa thải Hanegbi diễn ra sau khi ông phản đối cuộc không kích vào lãnh thổ Qatar hồi tháng trước, cũng như phản đối chiến dịch quân sự quy mô lớn 'Chiến xa của Gideon 2' của quân đội Israel tại Dải Gaza.

Tình hình nội bộ Israel vẫn còn nhiều căng thẳng, đặc biệt khi các quyết sách an ninh vấp phải sự phản đối ngay trong nội các. Việc sa thải một nhân vật cấp cao như Hanegbi được xem là dấu hiệu rõ ràng cho thấy những rạn nứt ngày càng sâu sắc trong chính quyền Netanyahu.

Ông Tzachi Hanegbi, sinh năm 1957, là một chính trị gia kỳ cựu của Israel, từng giữ nhiều vị trí chủ chốt trong các chính phủ suốt hơn 3 thập kỷ qua.

Trong suốt sự nghiệp, ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng An ninh Nội địa, Bộ trưởng Môi trường và Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tình báo.

Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực an ninh, ngoại giao và tình báo, ông được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong việc định hình chính sách quốc phòng Israel qua nhiều đời chính phủ.

Năm 2023, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia – một vị trí có tầm ảnh hưởng chiến lược, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang./.

