Israel kêu gọi cộng đồng quốc tế có lập trường dứt khoát chống Hamas

Truyền thông Israel cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 26/9 đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó đưa vụ tấn công ngày 7/10/2023 do phong trào Hồi giáo Hamas gây ra vào trung tâm thông điệp của ông.

Trong buổi phát sóng trực tiếp từ trụ sở Liên hợp quốc tại New York, Văn phòng Thủ tướng thông báo rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã kiểm soát hệ thống điện thoại của cư dân Dải Gaza và các thành viên Hamas, qua đó phát sóng trực tiếp bài phát biểu của ông Netanyahu đến khu vực này.

Thủ tướng Israel khẳng định rằng cuộc xung đột có thể chấm dứt ngay lập tức nếu các con tin được trả tự do, Hamas bị giải giáp và Dải Gaza được phi quân sự hóa.

Ông Netanyahu nhấn mạnh: “Ai làm điều đó thì sẽ được sống, còn ai không làm thì sẽ bị săn lùng."

Thủ tướng Israel đã sử dụng hình ảnh trực quan để minh họa cho vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas, bao gồm cả những bức ảnh tàn phá tại miền Nam Israel.

Ông tuyên bố Israel sẽ không xin lỗi vì việc tự vệ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có lập trường dứt khoát chống lại Hamas.

Ông Netanyahu cũng chỉ trích gay gắt các đồng minh phương Tây đã công nhận Nhà nước Palestine, cáo buộc họ "nhượng bộ" trước áp lực từ các nhà hoạt động và những người cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh ở Gaza.

Thủ tướng Israel cũng phản đối mạnh mẽ làn sóng ngoại giao từ các đồng minh của Mỹ đang khiến Israel bị cô lập trên trường quốc tế vì cách thức tiến hành cuộc chiến kéo dài gần 2 năm chống lại Hamas.

Với việc ngày càng nhiều quốc gia ủng hộ quyền độc lập của Palestine, ông Netanyahu đưa ra tuyên bố cứng rắn nhất từ trước đến nay: "Sẽ không có nhà nước Palestine khi Israel vẫn tiếp tục cuộc chiến chống lại Hamas - lực lượng đã gây ra cuộc tấn công đẫm máu khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng vào ngày 7/10/2023."

Bài phát biểu diễn ra tại kỳ họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Tuy nhiên, hàng trăm nhà ngoại giao đã bỏ ra khỏi hội trường ngay khi ông Netanyahu bắt đầu phát biểu, nhằm phản đối sự hiện diện của Israel tại diễn đàn quốc tế này.

Phong trào Hamas tuyên bố việc các phái đoàn rời khỏi hội trường trước bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu là minh chứng cho “sự cô lập” mà Israel đang phải đối mặt vì cuộc chiến ở Gaza.

Ông Netanyahu đến New York vào ngày 25/9, sau các cuộc biểu tình phản đối tại Sân bay Ben Gurion khi ông rời Israel. Dự kiến, ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đầu tuần tới và quay lại Israel vào ngày 30/9.

Theo kênh Channel 12, Thủ tướng Netanyahu cũng đã có cuộc gặp với một quan chức cấp cao của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) tại khách sạn ở New York sau bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Quan chức được cho là Ngoại trưởng UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh UAE được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai hậu chiến tại Gaza. Tuy nhiên, UAE cũng đã bày tỏ tức giận sau khi Israel thực hiện vụ không kích nhằm vào các lãnh đạo Hamas tại Qatar, và cảnh báo rằng việc Israel sáp nhập Bờ Tây sẽ là “lằn ranh đỏ."

Cũng liên quan đến căng thẳng giữa Israel và Palestine, Liên hợp quốc vừa bổ sung gần 70 công ty từ 11 quốc gia vào "danh sách đen" những doanh nghiệp bị cho là tiếp tay vi phạm nhân quyền của người Palestine thông qua các hoạt động kinh doanh liên quan đến các khu định cư của Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng.

Danh sách cập nhật này nhấn mạnh những công ty có hoạt động được cho là hỗ trợ các khu định cư, vốn bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

Trong số đó có nhiều công ty cung cấp vật liệu xây dựng, máy móc hạng nặng, dịch vụ an ninh, du lịch và tài chính.

Danh sách - chính thức gọi là “cơ sở dữ liệu các công ty” - hiện có tổng cộng 158 doanh nghiệp, phần lớn là từ Israel. Các doanh nghiệp còn lại đến từ Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Luxembourg...

Danh sách đen này xuất phát từ một nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ việc có tên trong danh sách đã ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của các công ty liên quan.

Với sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế, Palestine tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với Bờ Tây, Đông Jerusalem và Gaza như là phần lãnh thổ của một Nhà nước độc lập trong tương lai.

Trong khi đó, Israel tuyên bố không có ý định dỡ bỏ bất kỳ khu định cư nào tại Bờ Tây. Hiện có hơn 500.000 người Israel sinh sống tại đây, chưa kể hơn 200.000 người ở Đông Jerusalem./.

