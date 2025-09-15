Tổng thống Ba Lan thông qua việc triển khai lực lượng NATO trên lãnh thổ

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh Quốc gia Ba Lan (BBN) cho biết Tổng thống nước này Karol Nawrocki đã ký nghị quyết cho phép binh lính của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đồn trú tại nước này như một phần trong khuôn khổ hoạt động quân sự của NATO mang tên Eastern Sentry.

Thông báo của BBN nêu rõ: “Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã ký nghị quyết bày tỏ đồng thuận về sự hiện diện của lực lượng vũ trang các quốc gia thành viên NATO trên lãnh thổ Ba Lan như một sự tăng cường cho Cộng hòa Ba Lan trong khuôn khổ chiến dịch Eastern Sentry." Tuy nhiên, chi tiết về nghị quyết này không được công bố.

Trước đó, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte hôm 12/9 thông báo liên minh này đã triển khai hoạt động quân sự Eastern Sentry nhằm củng cố sườn Đông NATO, sau sự cố nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận Ba Lan.

Sau đó, ngày 13/9, Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ba Lan xác nhận NATO đã khởi động hoạt động Eastern Sentry trên lãnh thổ Ba Lan./.

