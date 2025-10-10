Tổng thống Putin cảnh báo về “cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân toàn cầu”

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/10 tuyên bố Moskva đã tham gia một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với các cường quốc hàng đầu thế giới, trong đó có Mỹ.

Khi được hỏi về việc liệu Nga có sẵn sàng thử vũ khí hạt nhân nếu Mỹ làm như vậy hay không, ông Putin đáp một số quốc gia đang xem xét thực hiện những vụ thử vũ khí như vậy và Nga cũng sẽ sẵn sàng tiến hành một vụ thử nếu các nước khác hành động tương tự.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moskva đang phát triển các loại vũ khí răn đe mới. Điều này có nghĩa là nếu Mỹ không muốn tự nguyện gia hạn một hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng thì điều đó cũng không quá quan trọng đối với Nga.

Ông khẳng định khả năng răn đe hạt nhân của Nga cao hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Về nguy cơ Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev, ông Putin cảnh báo nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện bước đi này, Nga sẽ đáp trả bằng cách củng cố hệ thống phòng không của mình./.

