Trực tiếp World Cup 2026 Bờ Biển Ngà-Na Uy: Chờ Erling Haaland tỏa sáng

Cote d'Ivoire và Na Uy sẽ tiếp tục hành trình tại World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu trực tiếp tranh tấm vé góp mặt ở vòng 1/8.

Trận đấu được chờ đợi này sẽ diễn ra vào lúc 0g sáng 1/7 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Dallas. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp Brazil ở vòng đấu tiếp theo.

Với sự có mặt của Erling Haaland và nhiều ngôi sao, Na Uy đang là đội được đánh giá cao hơn so với Cote d'Ivoire.​

Đội hình ra sân: Cote d'Ivoire (4-1-4-1): Y. Fofana - Konan, E. Agbadou, O. Kossounou, Guela Doué - Sangare - Y. Diomande, Oulai, Kessie, Pepe - Bonny. Na Uy (4-3-3): Nyland - M. Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe - Odegaard, Berge, Berg - Sorloth, Haaland, Nusa.

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