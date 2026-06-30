Trực tiếp World Cup 2026 Bờ Biển Ngà-Na Uy: Chờ Erling Haaland tỏa sáng

Cote d'Ivoire và Na Uy sẽ tiếp tục hành trình tại World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu trực tiếp tranh tấm vé góp mặt ở vòng 1/8.
Trận đấu được chờ đợi này sẽ diễn ra vào lúc 0g sáng 1/7 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Dallas. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp Brazil ở vòng đấu tiếp theo.
Với sự có mặt của Erling Haaland và nhiều ngôi sao, Na Uy đang là đội được đánh giá cao hơn so với Cote d'Ivoire.
Đội hình ra sân:
Cote d'Ivoire (4-1-4-1): Y. Fofana - Konan, E. Agbadou, O. Kossounou, Guela Doué - Sangare - Y. Diomande, Oulai, Kessie, Pepe - Bonny.
Na Uy (4-3-3): Nyland - M. Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe - Odegaard, Berge, Berg - Sorloth, Haaland, Nusa.