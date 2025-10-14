Trung Quốc tuyên bố "chiến đấu đến cùng" trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

AFP đưa tin, ngày 14/10, Trung Quốc đã bày tỏ quyết tâm "chiến đấu đến cùng" trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, đáp lại tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc áp thuế bổ sung 100% lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định lập trường nhất quán của nước này trong vấn đề chiến tranh thương mại và thuế quan: "Nếu muốn chiến đấu, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng; nếu muốn đàm phán, cánh cửa của chúng tôi vẫn rộng mở."

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm là hành động hợp pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát xuất khẩu, đồng thời nhấn mạnh vai trò của một cường quốc có trách nhiệm trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và an ninh tập thể quốc tế.

Căng thẳng leo thang sau khi Bắc Kinh công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới trong lĩnh vực đất hiếm - một lĩnh vực mà Trung Quốc hiện đang nắm giữ vị thế thống trị.

Đáp lại, ông Trump đã thông báo áp dụng mức thuế quan bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc và kế hoạch kiểm soát xuất khẩu "mọi phần mềm quan trọng" từ ngày 1/11.

Động thái này của ông Trump đã khiến thị trường chao đảo, đồng thời đặt ra dấu hỏi về khả năng diễn ra cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc./.

Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu với đất hiếm và các mặt hàng liên quan Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh nước này thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chứ không cấm xuất khẩu; các đơn xin đáp ứng yêu cầu sẽ được chấp thuận.