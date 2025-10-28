Trung Quốc và Nhật Bản nhất trí thúc đẩy hợp tác chiến lược

Theo hãng tin Kyodo, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi ngày 28/10 đã có cuộc điện đàm và nhất trí thúc đẩy “quan hệ hợp tác chiến lược cùng có lợi,” hướng tới quan hệ “mang tính xây dựng và ổn định.”

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh đánh giá tích cực về Nội các mới của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và mong muốn Tokyo có những bước đi đúng đắn trong trao đổi song phương. Ngoài ra, ông cũng đề cập đến "các vấn đề nền tảng của quan hệ song phương” và “niềm tin căn bản” giữa hai nước.

Trong khi đó, khi phát biểu với báo giới sau cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi cho biết hai bên đã trao đổi về tăng cường hợp tác và những quan ngại của Nhật Bản trước việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, một nguyên liệu thiết yếu cho ngành công nghệ cao.

Ngoài ra, ông cũng khẳng định Nhật Bản mong muốn thúc đẩy giao lưu và hợp tác trên mọi cấp độ với Trung Quốc thông qua việc quản lý phù hợp những khác biệt giữa hai bên.

Trong một phát biểu cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) đề nghị Tokyo “kiên định con đường phát triển hòa bình” để củng cố lòng tin của các nước láng giềng châu Á và cộng đồng quốc tế.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Sanae Takaichi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều có kế hoạch tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc vào cuối tuần này. Thủ tướng Sanae Takaichi bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc trong tương lai gần./.

