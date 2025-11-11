Tỷ giá ngày 11/11: Giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ

Tỷ giá hôm nay 11/11 giữa Đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) và nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng tăng, giảm trái chiều.

Cụ thể, tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.106 đồng VND/USD, giữ nguyên so với sáng 10/11.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần hôm nay là 26.361 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.851 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) ở mức 23.901-26.311 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại lúc 8h40 sáng nay, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.113-26.373 VND/USD (mua vào-bán ra), giảm 8 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng 10/11.

BIDV niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 26.120-26.373 VND/USD (mua vào-bán ra), giữ nguyên ở chiều mua vào và giảm 12 đồng ở chiều bán ra.

Đối với tỷ giá nhân dân tệ, Vietcombank niêm yết tỷ giá NDT ở mức 3.636-3.753 VND/NDT (mua vào-bán ra), giữ nguyên như ngày hôm qua.

Trong khi đó, BIDV giảm 2 đồng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 3.644-3.746 VND/NDT (mua vào-bán ra)./.

