VFF gửi văn bản yêu cầu làm rõ sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi văn bản chính thức tới Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng như Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phản đối và yêu cầu làm rõ sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam tại Lễ bốc thăm Giải Vô địch Futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025, diễn ra chiều 28/10 tại Nonthaburi, Thái Lan.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện lễ bốc thăm, quốc kỳ Trung Quốc đã hiển thị thay vì quốc kỳ Việt Nam trên lá thăm của Đội tuyển Việt Nam.

Trong văn bản, VFF nêu rõ quan điểm sự cố nghiêm trọng này có thể gây hậu quả ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam và tác động tiêu cực đối với tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.

Sự cố nhầm Quốc kỳ của Việt Nam trong phiếu bốc thăm. (Ảnh chụp màn hình)

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, đồng thời đảm bảo có các biện pháp chặt chẽ nhằm ngăn chặn việc tái diễn những sai sót tương tự trong các sự kiện sắp tới.

VFF tin tưởng rằng AFF cũng nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vụ việc này và sẽ xử lý với tinh thần trách nhiệm, sự thận trọng và chuyên nghiệp cao nhất./.

