Việt Nam điểm đến đầu tư chiến lược của các doanh nghiệp quốc tế

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn và an toàn nhất châu Á, được các doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế đánh giá cao về môi trường chính trị ổn định, chính sách cởi mở, cùng quyết tâm cải cách mạnh mẽ của chính phủ.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ông Nghiêm Kiến Hoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Viện Nghiên cứu Chiến lược chuyên nghiệp, khẳng định Việt Nam đang trở thành điểm đến đầu tư chiến lược của các doanh nghiệp Trung Quốc cũng như quốc tế.

Ông nêu rõ: “Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước ngoài đầu tư. Theo đó, Việt Nam là quốc gia chính trị ổn định, một đảng lãnh đạo, tạo sự an toàn và tin cậy cho các nhà đầu tư. Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh, môi trường kinh doanh thuận lợi, lãnh đạo Chính phủ và các địa phương luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Đây chính là yếu tố quan trọng để chúng tôi yên tâm coi Việt Nam là quê hương thứ hai trong chiến lược phát triển.”

Chủ tịch Hội đồng quản trị Viện Nghiên cứu Chiến lược chuyên nghiệp cũng nhấn mạnh trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã triển khai hàng loạt cải cách mạnh mẽ nhằm cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý và tính minh bạch trong điều hành kinh tế.

Ông Nghiêm Kiến Hoa đánh giá cao những quyết sách gần đây của lãnh đạo Việt Nam, góp phần giảm chi phí phát triển, đẩy nhanh tốc độ và nâng cao hiệu quả.

Với đà cải cách và tăng trưởng hiện nay, trong 20 năm tới, Việt Nam hoàn toàn có thể dẫn dắt châu Á về tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trở thành một trong những nền kinh tế năng động và quan trọng nhất khu vực.

Ông Nghiêm Kiến Hoa cho rằng thành công chỉ đến với những người có sự chuẩn bị, đồng thời khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng. Ông nhấn mạnh các nhà đầu tư không chỉ mang theo nguồn vốn mà còn đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm để cùng Việt Nam phát triển, đem lại thành quả lâu dài.

Nhìn về tương lai, ông Nghiêm Kiến Hoa cho rằng xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam sẽ ngày càng đa dạng, không chỉ dừng ở mô hình gia công xuất khẩu mà sẽ chuyển dần sang bản địa hóa sản xuất, tích hợp chuỗi giá trị và vận hành dài hạn.

Ông khẳng định: “Mục tiêu cuối cùng là đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và phát triển của khu vực, từ đó mở rộng ra toàn bộ Đông Nam Á và thế giới.”

Các chuyên gia kinh tế Trung Quốc cũng nhận định Việt Nam đang trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp quốc tế có xu hướng đa dạng hóa chuỗi sản xuất.

Cùng với chính sách hội nhập sâu rộng, Việt Nam đang khẳng định hình ảnh là điểm đến đầu tư chiến lược, an toàn và đầy tiềm năng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/9 đạt 28,54 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện ước đạt 18,80 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ và là con số cao nhất của 9 tháng trong vòng 5 năm trở lại đây./.

