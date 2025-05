Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam tăng 58% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái

Xuất khẩu hồ tiêu những tháng đầu năm 2025 giảm về lượng nhưng tăng mạnh về giá trị nhờ giá xuất khẩu tăng. Trong bối cảnh thương mại biến động, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cũng chủ động đa dạng thị trường nhằm giảm bớt phụ thuộc vào một vài đối tác truyền thống.

Theo thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), tháng 4/2025 Việt Nam xuất khẩu được 26.590 tấn hồ tiêu các loại; trong đó, tiêu đen đạt 23.271 tấn, tiêu trắng đạt 3.319 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 184,1 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2024 lượng xuất khẩu chỉ tăng 1,3% nhưng giá trị tăng 58,%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng 4 đạt 6.817 USD/tấn, tiêu trắng đạt 8.596 USD/tấn. Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam trong tháng 4 với lượng xuất đạt 6.404 tấn, tăng gần 46% so với tháng trước.



Tính đến hết tháng 4, Việt Nam đã xuất khẩu được 74.250 tấn hồ tiêu các loại; trong đó tiêu đen đạt 63.124 tấn, tiêu trắng đạt 11.126 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 510,6 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2024 lượng xuất khẩu giảm 10,6%, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu tăng đến 45%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt 6.749 USD/tấn, tăng 96% và tiêu trắng đạt 8.611 USD/tấn, tăng 73,8% so với cùng kỳ năm trước.



Các thị trường xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu Việt Nam bao gồm Hoa Kỳ với lượng xuất đạt 16.682 tấn, chiếm 22,5% nhưng vẫn giảm 26,7% so với cùng kỳ; Ấn Độ đứng thứ hai với 5.905 tấn, tăng 6,4% và chiếm 8 % thị phần. Xuất khẩu hồ tiêu sang UAE đạt 4.981 tấn, tăng 42,2% so với cùng kỳ; thị trường Đức nhập 4.952 tấn, giảm 9,7%; Trung Quốc nhập khẩu 3.371 tấn, tăng 94,4% so với cùng kỳ. Các thị trường xuất khẩu tiêu trắng hàng đầu là Trung Quốc, Đức, Hoa Kỳ,…



Ở chiều ngược lại, trong tháng 4/2025 Việt Nam đã nhập khẩu 5.688 tấn hồ tiêu các loại, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 36,7 triệu USD; so với tháng trước lượng nhập khẩu tăng 15,1%, kim ngạch tăng 27,2%. Lượng nhập khẩu trong tháng này cũng gần bằng mức kỷ lục nhập khẩu cao nhất từ trước tới nay vào tháng 5/2021 là 5.747 tấn.

Brazil tiếp tục là quốc gia cung cấp hồ tiêu chủ yếu cho Việt Nam với 3.792 tấn, tăng 23,9% so với tháng trước, chiếm 66,7%. Tiếp theo là Cambodia đạt 1.171 tấn, tăng 127,8%.

Lũy kế đến hết tháng 4, Việt Nam đã nhập khẩu 15.374 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen 11.750 tấn, tiêu trắng 3.624 tấn; kim ngạch nhập khẩu đạt 88,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2024 lượng nhập khẩu tăng 25,3%, kim ngạch tăng 104,8%.



Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch VPSA nhận định: Sau khi Hoa Kỳ công bố mức thuế đối ứng, thị trường đang rất nhạy cảm với giá cả và hồ tiêu Việt Nam sẽ phải cạnh tranh rất khốc liệt với hồ tiêu của Brazil, Indonesia bởi mức thuế đối ứng của họ thấp hơn. Đây là thách thức lớn mà hồ tiêu Việt Nam phải đối diện trong dài hạn.

Các doanh nghiệp cần chủ động đa dạng hoá thị trường, tìm kiếm khách hàng mới ở các thị trường khác như châu Âu, châu Á, Trung Đông,...Ngoài tiêu, xuất khẩu quế đầu năm 2024 cũng tăng trưởng tích cực. Theo đó, tháng 4/2025 Việt Nam xuất khẩu được 11.879 tấn quế, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 30,2 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu tăng 55,6%, kim ngạch tăng 45,5%. Tính đến hết tháng 4/2025, Việt Nam đã xuất khẩu được 31.976 tấn quế, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 84,9 triệu USD; so với cùng kỳ năm 2024 lượng xuất khẩu tăng 43,1% kim ngạch tăng 30,2%.



Các thị trường xuất khẩu hàng đầu bao gồm Ấn Độ với lượng 9.575 tấn, tăng 56,1% so với cùng kỳ và chiếm gần 30% thị phần. Xuất khẩu quế sang Hoa Kỳ đạt 4.474 tấn, tăng 42,6%; xuất sang Bangladesh đạt 2.833 tấn, tăng 38,7%. Đáng chú ý, xuất khẩu quế vào UAE tăng tới gần 124%, đạt 1.583 tấn; xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 1.504 tấn, tăng gần 627% so với cùng kỳ năm trước./.

