Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà yêu cầu nhà thầu thi công gói thầu số 18 tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ khi được bàn giao mặt bằng, đảm bảo đưa vào khai thác đúng thời hạn.

Sau khi kiểm tra thực tế tại công trường, ông Hồ Văn Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai - vừa ký công văn số 1644/UBND-KTN của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về tăng cường triển khai dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (dự án thành phần 1).

Ông Hồ Văn Hà cho rằng khu vực đường cao tốc giao với đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, mặc dù mặt bằng đã được bàn giao với chiều dài hơn 1km, tuy nhiên việc triển khai thi công của các nhà thầu rất chậm, nhân công, xe máy tập trung tại công trường rất ít, không đáp ứng tiến độ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Đồng Nai chỉ đạo nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị tại công trường để tiến hành tháo dỡ, đào bóc hữu cơ ngay khi được bàn giao mặt bằng; yêu cầu đơn vị thi công lập kế hoạch thi công hoàn tất đoạn đã bàn giao mặt bằng khu vực hơn 1km khu vực giao cắt với chuyên dùng vận chuyển vật liệu tại phường Phước Tân để theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu.

Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông chỉ đạo các nhà thầu thi công gói thầu số 18 khẩn trương bổ sung nhân sự, máy móc, thiết bị triển khai ngay việc thi công khi được bàn giao mặt bằng; chỉ đạo các nhà thầu thực hiện việc thi công “3 ca, 4 kíp,” “làm việc xuyên lễ, xuyên tết, xuyên ngày nghỉ,” “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm" để bù đắp lại tiến độ, khối lượng đã bị chậm, đảm bảo cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác năm 2026 theo tinh thần Nghị quyết 57/2022/QH15 của Quốc hội.

Ông Ngô Thế Ân, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ thi công, chất lượng công trình trước Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh kiểm tra định kỳ và đột xuất thi công của các nhà thầu, năng lực thi công, các phương tiện máy móc, nhân lực... đối với các dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (dự án thành phần 1) và dự án đường Vành đai 3 (dự án thành phần 4) so với các hồ sơ đã trúng thầu, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý các trường hợp chậm thi công, nhà thầu thiếu năng lực hoặc tổ chức thi công cầm chừng gây chậm tiến độ dự án.

Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 được thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 59/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội có tổng chiều dài gần 54km đi qua địa bàn hai tỉnh Đồng Nai (hơn 34km) và Bà Rịa-Vũng Tàu (19,5km).

Tuyến cao tốc được đầu tư với vận tốc thiết kế 100 km/h, quy mô mặt cắt ngang giai đoạn 1 từ 4-6 làn xe theo từng đoạn.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần gồm dự án thành phần 1 (Km0-Km16) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản; dự án thành phần 2 (Km16-Km34+200) do Bộ Giao thông Vận tải làm cơ quan chủ quản; dự án thành phần 3 (Km34+200-Km53+700) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm cơ quan chủ quản.

Tổng mức đầu tư dự án là 17.837 tỷ đồng gồm nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 14.270 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương là 3.270 tỷ đồng (tỉnh Đồng Nai là 2.600 tỷ đồng; tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là 670 tỷ đồng); nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 là 3.567 tỷ đồng.

Dự án đang được triển khai thi công, dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2026./.

Tăng tốc thi công, đảm bảo tiến độ Dự án thành phần 3 Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu Dự án thành phần 3 Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 qua địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có chiều dài tuyến 19,5km; tổng mức đầu tư đã phê duyệt 4.964 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh.