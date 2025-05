Ấn Độ siết chặt an ninh tại New Delhi trước thềm diễn tập phòng thủ toàn quốc

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan gia tăng sau vụ tấn công khủng bố tại Pahalgam, Bộ Nội vụ Ấn Độ (MHA) đã chỉ đạo tăng cường an ninh nghiêm ngặt tại Thủ đô New Delhi thềm diễn tập phòng thủ dân sự toàn quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 7/5.

Lực lượng cảnh sát đã triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, với các đội tuần tra hoạt động liên tục suốt ngày đêm trên khắp thành phố, đặc biệt tại các khu vực đông người như điểm du lịch và chợ trung tâm.

Những địa điểm trọng yếu như Connaught Place, India Gate, Janpath, Yashwant Palace và Gole Market đang được bảo vệ nghiêm ngặt với sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh.

Sáng 6/5, một đơn vị cảnh sát đã tiến hành kiểm tra công tác phòng vệ tại khu vực Connaught Place. Phó cảnh sát trưởng khu vực Tây Nam New Delhi, ông Surendra Choudhary, cho biết các đội tuần tra đang đi dọc khắp các khu phố để tăng cường sự hiện diện và kết nối với cộng đồng, giúp nâng cao cảnh giác và duy trì an ninh trật tự.

Ông Abhishek Dhania - Phó cảnh sát trưởng khu Đông nhấn mạnh: "Đảm bảo an toàn cho người dân là ưu tiên hàng đầu lúc này.

Chúng tôi đang tăng cường kiểm tra tại các cửa ngõ vào thành phố nhằm ngăn chặn mọi nguy cơ liên quan đến hoạt động khủng bố. Chúng tôi kêu gọi người dân phối hợp và hỗ trợ lực lượng chức năng trong thời điểm nhạy cảm này."

Theo nguồn tin từ cảnh sát Delhi, các phó cảnh sát trưởng (DCP) trên toàn thành phố đã nhận chỉ thị xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức họp khẩn với các sỹ quan cấp cao nhằm tăng cường công tác kiểm soát và triển khai lực lượng.

Ngoài các đơn vị cảnh sát, lực lượng bán quân sự cũng đã được huy động tại các điểm giáp ranh với các bang Haryana và Uttar Pradesh, tạo thành vành đai bảo vệ nhiều lớp quanh thủ đô.

Cảnh sát cũng triển khai thêm các hoạt động tuần tra vào buổi tối và ban đêm, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, kết hợp giữa tuần tra bằng xe máy và đi bộ.

Hoạt động tuần tra tương tác cũng đang được thúc đẩy, trong đó cảnh sát chủ động tiếp xúc với người dân, chủ cửa hàng và người lao động để giải đáp thắc mắc, trấn an tinh thần và củng cố ý thức phòng ngừa tội phạm trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ diễn tập phòng thủ dân sự toàn quốc sắp tới, các đơn vị chuyên trách như Đội xử lý bom (BDS) và lực lượng chó nghiệp vụ sẽ được huy động đến các khu vực đông người như chợ Palika, Janpath, chợ Khan và các tòa nhà chính phủ để kiểm tra an ninh.

Ngoài ra, một loạt biện pháp chống khủng bố đã được triển khai trên diện rộng: Kiểm tra ngẫu nhiên phương tiện, dựng trạm kiểm soát tại các điểm ra, vào chiến lược, chú trọng giám sát xe chưa đăng ký hoặc xe thuê - những phương tiện thường bị các đối tượng lợi dụng cho hoạt động bất hợp pháp.

Tình hình an ninh tại Thủ đô New Delhi hiện đang được đặt trong tình trạng báo động cao. Nhà chức trách cam kết áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người dân và duy trì ổn định trật tự trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 5/5, trước tình hình an ninh khu vực đang biến động sau vụ khủng bố Pahalgam khiến 26 người thiệt mạng, Bộ Nội vụ Ấn Độ (MHA) đã yêu cầu tất cả các bang tiến hành diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn vào ngày 7/5.

Theo nguồn tin chính phủ, đây là một phần trong chiến lược ứng phó toàn diện nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng bảo vệ dân thường trước các mối đe dọa an ninh quốc gia./.

