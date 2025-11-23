Anh công bố chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung khoáng sản nước ngoài

Chính phủ Anh hôm 22/11 đã công bố chiến lược khoáng sản thiết yếu nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài vào năm 2035, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu cho các nguồn tài nguyên quan trọng này ngày càng gay gắt. Theo đó, nước Anh đặt mục tiêu đáp ứng 10% nhu cầu nội địa từ sản xuất trong nước và 20% từ tái chế.

Ngoài ra, Chính phủ Anh muốn mở rộng việc khai thác và chế biến trong nước, đặc biệt tập trung vào lithium, nickel, vonfram và đất hiếm. Anh đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 50.000 tấn lithium trong nước vào năm 2035.

Chiến lược này sẽ được hỗ trợ bởi nguồn tài trợ mới lên tới 50 triệu bảng Anh (khoảng 65,5 triệu USD). Mục tiêu là nhằm đảm bảo rằng tới năm 2035 không quá 60% nguồn cung của bất kỳ loại khoáng sản thiết yếu nào nhập khẩu vào Anh chỉ đến từ một quốc gia duy nhất.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết trong tuyên bố rằng khoáng sản thiết yếu là "xương sống của cuộc sống hiện đại và an ninh quốc gia." Ông lập luận rằng việc thúc đẩy sản xuất và tái chế trong nước sẽ giúp bảo vệ nền kinh tế và hỗ trợ các nỗ lực Chính phủ cho biết hiện tại nước Anh đang đối mặt với nhu cầu cấp bách về một nguồn cung khoáng sản thiết yếu an toàn và dài hạn, bao gồm đồng, lithium và nickel.

Đây vốn là những thành phần không thể thiếu cho điện thoại thông minh, xe điện và ngày càng quan trọng cho các trung tâm dữ liệu phục vụ các ứng dụng cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Chính phủ Anh cho biết nhu cầu trong nước đối với các vật liệu thiết yếu đang tăng mạnh, với mức tiêu thụ đồng dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi và nhu cầu lithium dự kiến sẽ tăng vọt 1.100% vào năm 2035. Tuy nhiên, hiện nước Anh chỉ tự sản xuất được 6% nhu cầu khoáng sản thiết yếu.

Chiến lược này cũng nhấn mạnh sự kiểm soát của Trung Quốc đối với nguồn cung khoáng sản thiết yếu, khiến ngành công nghiệp dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá cả, căng thẳng địa chính trị và sự gián đoạn đột ngột. Chính phủ Anh lưu ý rằng Trung Quốc chiếm khoảng 70% hoạt động khai thác đất hiếm và 90% hoạt động tinh chế, một yếu tố các thể đặt các quốc gia như Anh vào tình thế rủi ro.

Đầu năm nay, Anh đã ký một thỏa thuận hợp tác về khoáng sản với Saudi Arabia (A-rập Xê-út) nhằm củng cố chuỗi cung ứng, mở ra cơ hội cho các công ty Anh và thu hút đầu tư mới vào Vương quốc Anh./.

