Australia: Bắt giữ tài xế lao xe vào Tổng lãnh sự quán Nga tại Sydney​

Cảnh sát Australia cho biết một người đàn ông đã bị bắt giữ ngày 1/9 sau khi lao xe vào cổng Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Sydney.



Người phát ngôn Cảnh sát Liên bang Australia cho biết đơn vị bảo vệ ngoại giao của cảnh sát đã có mặt để hỗ trợ theo yêu cầu từ phía Tổng lãnh sự quán Nga sau khi phát hiện một chiếc xe không phận sự đỗ tại lối vào khuôn viên.



Theo nguồn tin giới chức và nhân chứng, cảnh sát tiếp cận hiện trường vào khoảng 8h00 sáng theo giờ địa phương và tìm cách nói chuyện với tài xế nhưng người này đã phớt lờ và còn lái xe đâm thẳng vào cổng cơ quan lãnh sự tại khu Woollahra.



Hình ảnh trên các kênh truyền hình Sky News và Nine của Australia cho thấy một chiếc SUV màu trắng bị vỡ kính đang ở trong khuôn viên Tổng lãnh sự quán Nga.



Cảnh sát cho biết tài xế 39 tuổi đã bị bắt giữ nhưng chưa công bố thông tin chi tiết về động cơ cũng như các cáo buộc đối với người này. Cảnh sát Liên bang Australia cho biết hiện không có mối đe dọa nào đối với Tổng lãnh sự quán Nga hoặc cộng đồng địa phương.



Phía Tổng lãnh sự quán Nga từ chối đưa ra bình luận./.

Vụ lao xe vào đám đông tại Mỹ: Bắt giữ nghi phạm Cảnh sát Mỹ cho biết đã bắt giữ 1 nam giới, 29 tuổi, bị tình nghi lái xe lao vào đám đông bên ngoài một hộp đêm tại thành phố Los Angeles của nước này.