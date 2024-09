Bà Rịa-Vũng Tàu: Tạm giữ 3 tàu cá vi phạm quy định về IUU

Tổ công tác kiểm tra các vi phạm của tàu cá. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều tối 24/9, Biên đội III/24 thuộc Hải đoàn Biên phòng 18, trụ sở đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã dẫn giải 3 tàu cá có số hiệu BV 94119 TS, BV 90042 TS và BT 97302 TS về đến cảng của Hải đoàn Biên phòng 18 tại thành phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 23/9, khi đang tuần tra, kiểm soát tại vùng biển thuộc tỉnh Tiền Giang, Tổ công tác của Biên đội III/24 - Hải đoàn Biên phòng 18 phát hiện và tiến hành kiểm tra 3 phương tiện tàu cá có dấu hiệu vi phạm các quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Ba tàu cá gồm tàu BV 94119 TS do ông Hồ Phi Nhuận (sinh năm 1972, trú tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 người; tàu BV 90042 TS do anh Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 2000, trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 người và tàu BT 97302 TS do anh Nguyễn Văn Kha (sinh năm 1995, trú tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 người.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ các thành viên trên cả 3 tàu cá đều không xuất trình được văn bằng chứng chỉ chuyên môn, giấy tờ tùy thân theo quy định.

Căn cứ vào các hành vi vi phạm, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm; đồng thời dẫn giải 3 phương tiện về cảng Hải đoàn Biên phòng 18 để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

