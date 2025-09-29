Bộ Công an thông tin về các vụ án dư luận xã hội quan tâm

Chiều 29/9, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương-Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả Cuộc họp Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Thông tin về một số kết quả quan trọng của Cuộc họp diễn ra sáng cùng ngày dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, ông Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, trọng tâm cuộc họp là nội dung kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp 28 đến nay; kết quả rà soát, xử lý, thanh tra các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí, nhất là 11 dự án Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý.

Theo Phó Trưởng Ban Đặng Văn Dũng, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, nhất là bám sát 4 yêu cầu và 6 nhiệm vụ Ban Chỉ đạo đã kết luận tại Phiên họp 28.

Các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Nổi bật là tập trung điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc, đồng thời phát hiện một số vụ mới có tính chất cảnh báo cao, nhất là về sự câu kết giữa đối tượng trong các băng, nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất để trục lợi.

Chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng nhiều công trình, dự án chậm tiến độ, tồn động kéo dài theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo là không để lãng phí kéo dài, nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm. Thực hiện ngày càng thực chất, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với xây dựng, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Cũng tại buổi làm việc, trả lời câu hỏi của báo giới về quyết định của Ban Chỉ đạo đưa vụ án buôn bán hàng giả tại Công ty Z Holding (sản xuất sữa giả HIUP) và vụ việc tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vào diện theo dõi, chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can với 2 tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Về diễn biến mới, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã kê biên 20 bất động sản, triển khai văn bản tạm dừng giao dịch chuyển nhượng 8 bất động sản của 3 bị can, tạm giữ 5 ôtô, thu giữ trên 50 tỷ đồng, ra lệnh phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng, 12 tài khoản chứng khoán để đảm bảo công tác điều tra xét xử.

Liên quan đến Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can về 2 tội danh là đưa và nhận hối lộ. Đến nay, cơ quan điều tra đã kê biên 6 bất động sản. Các bị can đã khắc phục 13,9 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, thực hiện đúng theo quy định.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao có dấu hiệu lãng phí, đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết đến thời điểm hiện tại Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính đang xử lý.

"Khi nào có kết luận, căn cứ trên kết luận sẽ có hướng xử lý tiếp theo," Người phát ngôn Bộ Công an cho hay.

Đối với vụ án về dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can với 3 tội danh chính gồm: Vi phạm quản lý tài sản của Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thực thi công vụ.

Những sai phạm cụ thể như trong thuê tư vấn nước ngoài, phê duyệt lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu gây lãng phí, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước 80 tỷ đồng.

"Hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng làm rõ các sai phạm," Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết./.

Xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, phức tạp Thường trực Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng yêu cầu đến hết năm 2025 và trước Đại hội XIV, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 22 vụ án; kết thúc xác minh xử lý 6 vụ tham nhũng nghiêm trọng.