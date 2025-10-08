Cảnh sát châu Âu triệt phá đường dây tuồn xe ôtô ăn cắp sang Dubai

Cảnh sát Italy, Tây Ban Nha và Bỉ đã phối hợp triệt phá một mạng lưới tội phạm có tổ chức từ Đông Âu bị cáo buộc chuyên trộm xe hơi hạng sang và sau đó đưa sang Dubai tiêu thụ.



Cơ quan chức năng Italy và Liên minh châu Âu (EU) ngày 7/10 cho biết băng nhóm này thường nhắm mục tiêu vào các khu nghỉ dưỡng sang trọng như Forte dei Marmi và Cortina ở Italy, cùng với Marbella ở Tây Ban Nha.

Các đối tượng bí mật gắn thiết bị theo dõi vào các xe hơi, chủ yếu là các mẫu xe Range Rover, Lexus... để tiến hành trộm cắp sau đó.



Sau khi lấy trộm trót lọt, chúng đưa các phương tiện đến Bỉ và tiến hành thay đổi số khung, lắp biển giả để vận chuyển bằng đường biển từ cảng Antwerp sang Dubai.



Cơ quan hợp tác tư pháp của EU là Eurojust và cảnh sát EU Europol đã hỗ trợ điều tra vụ án và phát hiện có tới hơn 100 xe cao cấp đã bị đánh cắp mang đi tiêu thụ kể từ đầu năm 2024, với tổng giá trị ít nhất 3 triệu euro (khoảng 3,5 triệu USD).



Trong chiến dịch truy quét, cảnh sát tịch thu 4 chiếc xe đánh cắp, các bộ dụng cụ sao chép chìa khóa, thiết bị gây nhiễu sóng và một số thiết bị khác dùng để mở khóa xe, vô hiệu hóa hệ thống báo động, GPS hay thiết bị tháo dỡ bộ tiếp sóng an ninh để ngăn chặn việc bị theo dõi. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã bắt giữ 6 đối tượng trong chiến dịch này./.

