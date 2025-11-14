Chủ tàu lĩnh án 6 năm tù vì thu mua hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài

Ngày 14/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Chí (sinh năm 1970, ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau), liên quan đến vi phạm các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.

Bị cáo Nguyễn Văn Chí được vừa là chủ tàu, vừa là thuyền trưởng tàu cá CM-92474-TS, bị truy tố về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tàu cá CM-92474-TS được đăng ký “hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản.”

Ngày 19/9/2025, bị cáo Nguyễn Văn Chí cùng một số thuyền viên điều khiển tàu cá này xuất bến từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Đốc, qua vùng biển Malaysia để thu mua, vận chuyển hải sản.

Trong các ngày 21, 22 tháng 9/2025, Biên đội chống khai thác IUU, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu cá do bị cáo Chí điều khiển di chuyển liên tục giữa các biên độ từ vùng biển Malaysia và vùng biển Việt Nam, không bật nhận dạng AIS (hệ thống nhận dạng tàu thuyền tự động trên biển).

Sau khi tàu cá về vùng biển Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển đã tiếp cận, kiểm tra, lập biên bản và dẫn giải về Cảng Hải đội 421/Hải đoàn 42, thuộc xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Lực lượng chức năng kiểm kê, định giá hàng hóa là hải sản trên tàu cá CM-92474-TS là hơn 28 tấn, trị giá số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài thu mua hải sản của bị cáo Nguyễn Văn Chí vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam.

Hành vi này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến những nỗ lực mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, hướng tới gỡ “thẻ vàng” EC.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Chí bị tuyên phạt mức án 6 năm tù về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự./.

Những vi phạm liên quan đến lĩnh vực chống khai thác IUU đều bị xử lý nghiêm Phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” thu hút sự quan tâm của hàng trăm ngư dân sống ở ven cửa biển Sông Đốc.