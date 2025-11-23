Đoàn kết vượt biên giới Pháp-Việt cùng cố đô Huế khắc phục hậu quả bão lũ

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ thành phố Cergy (Pháp), trong bối cảnh thành phố Huế và nhiều tỉnh thành miền Trung của Việt Nam đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của đợt thiên tai nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Huế và thành phố Cergy đã trở thành điểm tựa quan trọng.

Từ chính quyền địa phương, các tổ chức văn hóa-xã hội đến cộng đồng người Việt tại Pháp, tất cả đã đồng loạt hành động để kịp thời hỗ trợ cố đô vượt qua khó khăn.



Một tiết mục biểu diễn văn nghệ của Hội Tiếng tơ đồng tại Festival. (Ảnh: Đào Dũng/TTXVN)

Tại Cergy, “Lễ hội Đoàn kết” (Festival de la Solidarité), đã được tổ chức đều đặn suốt 25 năm qua, nhằm thúc đẩy hòa bình, tình hữu nghị và đa dạng văn hóa. Năm nay, sự kiện diễn ra trong bối cảnh Huế - thành phố kết nghĩa với Cergy từ năm 2018, đang phải giải quyết hậu quả nặng nề của mưa lũ.



Ông Moussa Diara, Phó Thị trưởng Cergy phụ trách Hợp tác quốc tế, chia sẻ: “Cergy là một thành phố thế giới. Chúng tôi có quan hệ hợp tác với Senegal, Palestine và Việt Nam - cụ thể là Huế. Những mối quan hệ đó được xây dựng trên nền tảng hòa bình và tình hữu nghị.”



Đối với chính quyền Cergy, thảm họa tại Huế không chỉ là một tin tức từ xa, mà là câu chuyện của một người bạn thân thiết. Ông Diara cho biết thành phố đang nỗ lực huy động tất cả nguồn lực có thể: “Chúng tôi sẽ đưa ra Hội đồng thành phố vào tháng 12 tới khoản hỗ trợ 25.000 euro (28.810 USD) cho Huế. Thị trưởng thành phố cũng đã gửi thư bày tỏ đoàn kết đến lãnh đạo thành phố Huế. Chúng tôi cũng sẽ sang làm việc trực tiếp tại Huế vào ngày 5/12 để bàn bạc và thống nhất các dự án cần hỗ trợ.”



Ông Moussa Diara, Phó Thị trưởng phụ trách Hợp tác quốc tế của thành phố Cergy trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Đào Dũng/TTXVN)

Quan hệ giữa Cergy và Huế không phải mới hình thành, mà đã phát triển mạnh mẽ từ năm 2018 trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và đào tạo nghề. Các nghệ sỹ Huế từng sang Cergy biểu diễn; ngược lại, các vũ công của Trung tâm đào tạo vũ đạo CFD - trường dạy nhảy đường phố đầu tiên của Pháp - cũng đã có mặt tại Huế.

Nhiều học viên ẩm thực, du lịch của Cergy đã sang cố đô thực tập nghề. Ông Diara nhấn mạnh văn hóa có vai trò rất quan trọng, giúp kết nối con người và những hoạt động trao đổi văn hóa tạo niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau.



Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Pháp, ông Jean-Paul Jeandon, Thị trưởng thành phố Cergy khẳng định: “Huế là một thành phố lịch sử hàng nghìn năm, còn Cergy chỉ mới 50 tuổi. Chính sự khác biệt đó tạo nên sức hút và sự tôn trọng. Hợp tác với Huế là cách để chúng tôi mở ra cánh cửa với châu Á.”

Ông Jeandon cũng nêu rõ vai trò của thành phố Cergy trong thời điểm Huế khó khăn: “Chúng tôi sẽ trình Hội đồng thành phố khoản hỗ trợ để giúp Huế khắc phục thiệt hại. Tôi đã viết thư gửi lãnh đạo Huế bày tỏ sự ủng hộ của toàn thể người dân Cergy.”



Không chỉ chính quyền thành phố Cergy, cộng đồng người Việt tại đây cũng nhanh chóng có nhiều hành động khi hay tin Huế và nhiều địa phương miền Trung của Việt Nam hứng chịu thiên tai.

Chị Đặng Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cergy cho biết cộng đồng người Việt tại đây luôn đồng hành với quê nhà: “Festival Solidarité là sự kiện thường niên, nhưng năm nay mang ý nghĩa đặc biệt vì Huế bị thiệt hại nặng nề. Chúng tôi đã họp với chính quyền Cergy để chuẩn bị hỗ trợ mua hạt giống, con giống, thủy sản, nông sản - những thứ người dân Huế cần ngay lúc này.” Chị Thảo đặc biệt nhấn mạnh: “Người dân Pháp và kiều bào tại Cergy đều hướng về Huế với tấm lòng chia sẻ sâu sắc.”



Ông Jacques Nguyễn Thái Sơn, một Việt kiều tại Cergy, cho biết: “Ngay sau khi biết tin, chúng tôi đã quyên góp khẩn cấp khoảng 60 triệu đồng gửi về Huế. Chúng tôi cũng phối hợp với Hội Việt kiều và Hội Grindery để tiếp tục hỗ trợ."

Ông Sơn đặc biệt xúc động khi “Thị trưởng và Phó Thị trưởng Cergy đã rất tích cực giúp Huế. Điều đó cho thấy tinh thần đoàn kết sâu sắc giữa nhân dân hai bên.”



Trên tinh thần đó, tại Lễ hội Festival năm nay, Hội Tiếng tơ đồng đã trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm chất văn hóa Huế. Cùng với đó, Hội người Việt Nam tại Cergy cũng tham gia trình diễn ẩm thực Việt, trưng bày pano, áp-phích, trình chiếu các video quảng bá về những kết quả đầy ý nghĩa của các hoạt động hợp tác giữa hai địa phương Huế và thành phố Cergy.



Mối quan hệ Cergy-Huế không chỉ là hợp tác văn hóa hay hành chính đơn thuần. Qua năm tháng và qua biến cố, đó là tình bạn quốc tế bền chặt. Từ chính quyền thành phố Cergy đến cộng đồng kiều bào và các tổ chức xã hội, tất cả đều thể hiện cùng một thông điệp: “Huế không đơn độc.”



Trên tinh thần đó, chuyến công tác của đoàn lãnh đạo thành phố Cergy đến Việt Nam vào đầu tháng 12 tới sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác, đồng thời hỗ trợ các dự án cấp bách nhằm giúp Huế khôi phục sau thiên tai./.

