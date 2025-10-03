EU cam kết tiếp tục đấu tranh chống lại chủ nghĩa thù hận và bài Do Thái

Ngày 2/10, các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) đã lên án vụ lao xe và tấn công bằng dao cùng ngày bên ngoài một giáo đường Do Thái ở Anh là "kinh hoàng," đồng thời cam kết tiếp tục đấu tranh chống lại chủ nghĩa thù hận và bài Do Thái.

Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas khẳng định: “Thù hận, bài Do Thái và bạo lực không có chỗ đứng trong xã hội chúng ta.”

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen kêu gọi: “Chúng ta phải tiếp tục đấu tranh chống lại chủ nghĩa bài Do Thái dưới mọi hình thức."

Cùng ngày, cảnh sát Anh tuyên bố vụ tấn công vào giáo đường Do Thái gần Manchester là hành động khủng bố. Phát biểu với báo giới, quan chức chống khủng bố cấp cao nhất của nước này, Laurence Taylor cho biết cảnh sát đã bắt giữ 2 đối tượng và tăng cường tuần tra trên khắp cả nước.

Cảnh sát cho biết thêm nghi phạm đã mặc một chiếc áo vest trông giống như một thiết bị nổ. Vụ tấn công làm 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắn hạ./.

Làn sóng bài Do Thái tại Đức tăng mạnh sau cuộc xung đột ở Dải Gaza Theo một báo cáo, năm ngoái tại Đức đã xảy ra tổng cộng 8.627 vụ bạo lực, phá hoại và đe dọa nhằm vào người Do Thái - gần gấp đôi so với năm 2023 và cao hơn gấp bốn lần so với năm 2020.