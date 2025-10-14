EU gia hạn biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn phổ biến vũ khí hóa học

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Hội đồng châu Âu ngày 13/10 đã quyết định gia hạn thêm 1 năm các biện pháp hạn chế cá nhân nhằm ngăn chặn sự phổ biến và sử dụng vũ khí hóa học, kéo dài thời hạn hiệu lực đến ngày 16/10/2026.

Theo thông báo của Hội đồng, các biện pháp này hiện áp dụng đối với 25 cá nhân và 6 tổ chức có liên quan đến hoạt động phát triển hoặc sử dụng vũ khí hóa học.

Các đối tượng nằm trong “danh sách đen” bị phong tỏa tài sản và cấm cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp nguồn vốn hoặc tài nguyên kinh tế cho họ hoặc vì lợi ích của họ. Ngoài ra, các cá nhân liên quan còn bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Liên minh châu Âu (EU).

Hội đồng châu Âu khẳng định quy chế trừng phạt được duy trì nhằm hỗ trợ nỗ lực toàn cầu trong công cuộc ngăn chặn nguy cơ phổ biến và sử dụng vũ khí hóa học, đồng thời thúc đẩy việc thực thi đầy đủ Công ước về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học (CWC).

Gần đây, Hội đồng châu Âu ngày 20/5 đã quyết định mở rộng danh sách trừng phạt, bổ sung 3 tổ chức Nga bị cáo buộc dính líu tới hoạt động phát triển và sử dụng vũ khí hóa học của quân đội nước này tại Ukraine.

Hội đồng châu Âu cho biết EU sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến trong lĩnh vực này và có thể xem xét gia hạn hoặc điều chỉnh danh sách trừng phạt trong tương lai nếu những mục tiêu đề ra vẫn chưa đạt được./.

Mỹ áp đặt trừng phạt Sudan vì cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học Theo thông báo, các biện pháp trừng phạt Sudan sẽ có hiệu lực ít nhất một năm, bao gồm việc hạn chế Sudan tiếp cận tín dụng từ chính phủ Mỹ và hạn chế xuất khẩu hàng hóa Mỹ sang quốc gia Đông Phi này.